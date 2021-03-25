Kanuni tablosunun şifreleri çözüldü! Ünlü tarihçiden çok konuşulacak açıklama

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 31 Mart'ta İslam dünyası ve Hint eserleri müzayedesi düzenlenecek. O müzayedede Kanuni Sultan Süleyman'ın hiç görülmemiş bir yağlıboya portresi de satışa çıkarılacak... Ünlü sanat tarihçiler Doktor Julian Raby ve doktor Bora Keskiner eserin önemini CNN TÜRK'e değerlendirdi. Raby, “Bu portre, Sultan Süleyman’ın Avrupa’ya kendi imajını yansıtmaya çalıştığı bir dönemin ürünüdür” diyor.

Amerika Birleşik devletleri’nin new york kenti merkezli, İngiltere ’nin başkenti Londra ’da bulunan müzayede evi Sotheby’s 31 Mart’ta, İslam dünyası ve Hint eserleri müzayedesi gerçekleştirecek. Osmanlı tarihinden değerli parçaların yer alacağı müzayedede, Kanuni Sultan Süleyman’ın hiç görülmemiş bir yağlı boya portresi de yer alacak.

Dr. Bora Keskiner: “Bu son derece önemli eserin, dünyada bilinen sadece 3 tane eşi var. bunlar; birincisi Toscana büyük dukası Cosimo de Medici için yapılmış. İkincisi, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ikinci Ferdinand’ın hazinesi için yapılmış. Üçüncüsü ise Fransa Kralı için yapılmış onun hazinesi için ve avrupa Akdeniz Medeniyetleri müzesinde”

Dünyaca ünlü Osmanlı Sanat Tarihi Uzmanı dr. Julıan Raby portrenin önemini CNN TÜRK’e değerlendirdi.

Dr. Julian raby: “Giovio’nun Osmanlı tarihi üzerine bir eser yazdığı ve Osmanlı hükümdar portreleri koleksiyonu yaptığı bilinmektedir. Giovio’nun ailesi, Kanuni Sultan Süleyman’ın, kendi portresini ve altın bir kalemdanı Giovio’ya hediye olarak gönderdiğini söylemişler. Bunlar göz önüne alındığında bu resmin tarihi altyapısı üzerine yazılacak çok şey var. Bu portre, Sultan Süleyman’ın Avrupa’ya kendi imajını yansıtmaya çalıştığı bir dönemin ürünüdür”

Sotheby’s’in potansiyel alıcılar için hazırladığı katalogda, “Bellini’nin şimdilerde ikonik hale gelen Fatih Sultan Mehmet tablosundan 50 yıl sonra, Kanuni Sultan Süleyman’ın orta yaşlardaki tablosu karşımıza çıktı. Bu eser, Kanuni Sultan Süleyman’ı tahminen 43 yaşındayken resmediyor” ifadesi yer aldı.

ŞAHİN GİBİ HER HAN HAREKETE HAZIR

Dr. Julian Raby: “Bu resimde, diğer portrelerde görülmeyen bir biçimde Sultan Süleyman’ı tam da 1534 yılında, bir Venedik linin tarif ettiği şekilde: Uzun boyunlu, ince yapılı, kartal burunlu, siyah gözleri acımasızca değil, merhametli bakan” tasvir edilmesini seviyorum. Bu portreyi sevmemin bir sebebi de, Sultan Süleyman’ı kendinden emin, ancak bir şahin gibi her an harekete hazır bir biçimde yansıtmasıdır”

Sanat tarihçi doktor Bora Keskiner'e göre de eser, dönemin Osmanlı-Avrupa ilişkilerine ışık tutması açısından oldukça önemli....

Dr. Bora Keskiner: “Bu derecede önemli ve özel bir eserin, Fatih’in Bellini portresinden sonra, Osmanlı-Venedik ilişkilerinin, Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin Fatih ile soğumadığını, kanuni döneminde devam ettiğini bu portre sayesinde görüyoruz”

60 BİN POUND AMA…

Kanuni sultan Süleyman’ın, 22.7’ye 17.5 santimetrelik portresinin açık artırmaya çıkış fiyatı, 60 bin İngiliz poundu, yani yaklaşık 643 bin lira olarak belirlendi. Fakat yetkililer, bu eserin nihai satış fiyatının, 120 bin İngiliz poundu, yani yaklaşık 1.28 milyon liraya ulaşabileceği görüşünde.

Müzayedede, İznik çinileri, Osmanlı tombakları ve fermanları gibi birçok eser de satışa sunulacak.