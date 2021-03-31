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Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi rekor fiyata satıldı

AA |  31 Mart 2021 Çarşamba - 13:57 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 14:15

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 350 bin sterline (4 milyon TL) satıldı.


Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle  10.30'da (TSİ 12.30) başladı.
 
"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan  koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL)  satışa sunuldu.
 
 Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL)  alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı,  vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.
 
Mihrimah Sultan'ın portresi de 60 bin sterline satıldı
 
Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan  portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.
 
16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen  portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.
 
Portre, Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor
 
 Kendisi 22,7'ye 17,5 cm, bakır çerçevesiyle beraber de 44,5'ye 39,8 cm  boyutlarında olan portre, Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor.
 
Portrenin Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ta Safevileri ve Preveze  Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde  olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor.
 
Eserin, biri Medici ailesi için yapılan ve şu anda Floransa'daki  Uffizi Galerisi'nde, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için  kopyalanan ve şu an Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bulunan iki ayrı Kanuni  portresiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor.
 
Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı  düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda  yer alıyordu.
 
Müzayedede, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı  Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim,  Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Shafi  al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim  sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar da satıldı.
 
  
 

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