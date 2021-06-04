Kanuni Sondaj Gemisi özellikleri nelerdir, kaç metre? Kanuni Sondaj Gemisi şu an nerede?

Kanunu Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Türkiye, 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün için yeni bir müjde açıklayacağını duyurdu. Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor. Peki, Kanuni Sondaj Gemisi şu an nerede? Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanunu Sondaj Gemisi son durum…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi müjde merak ediliyor. Erdoğan'ın bugün bölgede yeni bir gaz keşfine yönelik müjde vermesi ve Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirecek olması Kanuni Sondaj Gemisi'ne dair araştırmalar arttı. Peki, Kanuni Sondaj özellikleri nelerdir, kaç metre? Kanuni Sondaj Gemisi şu an nerede?

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ NEREDE?

Geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ KAÇ METRE, ÖZELLİKLERİ?

Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için mavi vatanda çalışmalara devam edecek son gemi ise Kanuni. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni, 2020 başında filoya katıldı. 2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Kanuni Sondaj Gemisi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.