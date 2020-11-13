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Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e gidiyor!

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 10:50 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 13:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'yi bugün Karadeniz'e uğurluyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üzerinden geçti.


Türkiye için güzel haberler peş peşe geliyor. Kanuni Karadeniz seferine başladı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,   Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini  Karadeniz'e uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bu limandan 29 Mayıs'ta Fatih  sondaj gemisinin de Karadeniz'e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa bir sürede 320  milyar metreküplük gaz rezervine ulaştığını ifade etti.
 
 
 Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra  405 milyar metreküpe yükseldiğini anımsatan Dönmez, "Böylece, Tuna-1 kuyusundaki  ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz  miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek  bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına  karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 31 Ekim itibarıyla Sakarya Gaz  Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda yeni sondajına başladığını ve bu kuyuda şu  an itibarıyla 2 bin 600 metreye kadar indiğini açıkladı. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin de aynı hedeflerle  faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: "Kanuni sondaj gemimizi bu yılın başında envanterimize kattık. Mart  ayının ortalarında gemimiz Taşucu Limanı'na ulaştı. Bakım, güncelleme ve  reaktivasyon işlemlerinin ardından 13 Ekim’de Taşucu'ndan ayrıldı. 19 Ekim'de  Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'nın köprülerinden geçmesi için  burada kuleleri söküldü. Bugün Kanuni'yi Zonguldak Filyos Limanı'na yolcu  edeceğiz. Kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu  dibi emniyet sistemi bakım işlerinin tamamlanmasının ardından operasyona hazır  hale gelecek. Kanuni, Sakarya Gaz Sahası’ndaki ilk sondajına 2021'in ilk  aylarında başlayacak. Böylece hem Fatih hem de Kanuni milletimizin geleceği için  Karadeniz'de matkabı döndürecek. Sondaj gemilerimiz derinlere doğru indikçe,  Türkiye daha da yükselecek inşallah."
 
 
Doğu Akdeniz'de yeni sondajlar yolda
 
 Dönmez, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını da aralıksız  sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Kimse Akdeniz’de durduğumuzu, duraksadığımızı  sanmasın. Yavuz, Selçuklu-1 kuyusundaki sondajını 6 bin metrede tamamladı.  Bölgede yaptığımız çalışmalardan ümit verici sonuçlar aldık. İnşallah bu bölgenin  yakınlarında yeni sondajlarımız olacak. Yavuz'un şu anda, Taşucu Limanı'nda  Akdeniz'deki bir sonraki sondajı için kuyu öncesi bakım çalışmaları devam  ediyor." bilgisini paylaştı.
 Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin ise  Akdeniz'de faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu: "Oruç Reis, Antalya Kaş açıklarında Demre-1 lokasyonunda 6 bin 822  kilometrelik iki boyutlu veri topladı. Barbaros da Kıbrıs açıklarında Batı  Güzelyurt-1 lokasyonunda üç boyutlu sismik araştırmalarına devam ediyor. Bugüne  kadar 195 bin 525 kilometrelik alan detaylı bir şekilde tarandı. Zihinlerde  canlanması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Belçika'nın yüz ölçümü yaklaşık  30 bin kilometre. Barbaros son görev yerinde Belçika'nın toplam yüzölçümünün 6,5  katı büyüklüğünde bir alan taradı. Elde ettiğimiz verilerin analiz edilmesiyle  gemilerimizin Akdeniz'deki bir sonraki görev yerini belirleyeceğiz. 100 yıl önce  nasıl Sevr'i yırtıp attıysak, bugün de Mavi Vatan'da bize dayatılmak istenen  Sevr'i de aynı şekilde yırtıp attık. Uluslararası hukuku görmezden gelen bir  anlayışla, sipariş üzerine hazırlatılan haritalar Akdeniz'in sularına gömüldü.  Bölge ülkelerinin haklarını gasp ederek Doğu Akdeniz'in neredeyse tamamı üzerinde  hak iddia etmek nasıl bir akıl tutulmasıdır anlamak mümkün değil."
 
 Dönmez, bazı ülkelerin Doğu Akdeniz meselesini hukuk bağlamından  çıkararak tarihi ve sosyolojik bir zemine çekmeye çalıştığını belirterek, "Bizim  sahadaki bütün faaliyetlerimiz Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı  uluslararası hak ve hukuka dayanıyor. Biz muhataplarımızı her zaman masaya davet  ettik. Gerilimden yana olmadık. Diyalog yanlısı tavrımızı sürdürdük. Yapıcı  tavrımızı her daim korduk. Bütün tarafların yer aldığı bir düzende sorunun tam  anlamıyla çözülebileceğini ifade ettik. Sorunları oturup, konuşup çözmek varken  sonu belirsiz maceralara atılmak kimseye fayda sağlamaz." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise  227 metre uzunluk ve 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisinin en üst  teknolojilerle donatıldığını söyledi.  Kanuni sondaj gemisinin birçok ilke imza atacağını dile getiren  Bilgin, "Kanuni şu an ülkemizde kazılan ilk değerleme kuyusu olan Türkali-1'de  tamamlama çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu da ülkemizin denizlerde yapılan ilk  tamamlama çalışması olacak." diye konuştu.  Bakan Dönmez, Kıyı Emniyetine ait gemiyle Kanuni'nin Boğaz geçişine  eşlik etti.
 
  
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter ile Kanuni sondaj gemisinin üzerinden geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak helikopter pistine geçti. Erdoğan'ın helikopteri Tekirdağ'daki program için buradan hareket etti. Erdoğan, Tekirdağ'a giderken Karadeniz'e hareket için Haydarpaşa açıklarında bulunan Kanuni sondaj gemisinin üstünden geçti.
 
 
 

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Karadeniz Kanuni Enerji bakanı
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