Kanuni Sondaj Gemisi Karadeniz'e açıldı! Bakan Dönmez duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' sondaj gemisinin ilk görev için Karadeniz'e açıldığını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'daki hesabından '#DenizlerdeKanuniDevri' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.