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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! AK Partili Muş açıkladı...

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 17:43

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıkladı. AK Parti'den yeni teklif: kara paranın aklanması ve terörizm finansmanı konusunda yeni önlemleri de içeren yasa teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifle; terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeriyor.


AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine, kanun teklifinin  detaylarını paylaştı.
 
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin  Kanun Teklifi'nin 43 maddeden oluştuğunu belirten Muş, teklifin, kitle imha  silahlarının yayılması ile terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda çeşitli  düzenlemeler içerdiğini belirtti.
 
Türkiye'nin uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu, bu anlamda  dünyada hem terörizmin finansmanının hem de kitle imha silahlarının yayılmasının  önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyleyen Muş, "Bu bağlamda biz  de iç hukukumuzda bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok  daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak. Uluslararası normlara uygun  şekilde, dünyanın bugün itibarıyla bu mücadelede geliştirdiği yöntemleri de içine  alacak şekilde bir düzenleme yapmış olacağız." dedi.
 
Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik  düzenlemelere işaret ederek, bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in bazı yaptırımları  olduğunu belirten Muş, teklifin, bu anlamda finansman sağlayanların veya destek  verenlerin, mal varlıklarının dondurulmasına cevaz verecek düzenlemeleri  içerdiğini bildirdi.
 
Türkiye'de terörizmin finansmanı noktasında yargı kararlarıyla yani  Yargıtay tarafından terör örgütü olduğu kesinleştikten sonra bu örgütlere  finansman sağlayanların tespiti halinde mekanizmaların ortaya çıkacağını anlatan  Muş, şöyle konuştu:
 
"Bu idari mekanizmalar, finansman sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin  tespiti halinde burada bir iç dondurmaya gidebilecek, yani bunların finansal  varlıklarını dondurmaya gidecek. Bu karar verildikten sonra da hızlı şekilde, 48  saat içinde mahkemeye sunuluyor ve mahkeme de 5 gün içinde karar veriyor.  Buradaki maksadımız, terörün finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eş güdüm  halinde daha etkin çalışma ortaya koyabilmek. Teklif, aynı şekilde terörizmin  finansmanı, uyuşturucu, kara para aklanması gibi meselelerde derneklerin, bu işin  içine girdiğinin tespiti halinde buradaki dernek yöneticilerinin görevden  uzaklaştırılması ve dernek faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gibi bir  düzenlemeyi de içeriyor."
 
Terör örgütlerinin sosyal medya, internet üzerinden hem kendilerine  örgüt üyesi devşirme hem de finans sağlama konusunda çeşitli aktivitelerde  bulunabildiğine dikkati çeken Muş, "Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de burada  daha etkin mücadele etme konusunda, bu internet sayfalarının veya hesapların  kapatılmasına yönelik daha hızlı adımlar atacak bir düzenleme yapmış olacağız."  dedi.
 
"Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetleri  kaydileştirilecek"
 
Teklifin, halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay  senetlerinin takip edilmesine yönelik düzenleme de içerdiğini belirten Muş,  "Halka açık olmayan hamiline yazılı pay sahipliği senetlerinin  kaydileştirilmesiyle alakalı bir düzenleme getiriyoruz. Türkiye'de şirketlerin,  hamiline yazılı pay sahipliği senetleri var. Dolayısıyla bunlara bir geçiş süreci  de koyuyoruz, 1 yıllık süre öngörüyoruz. Bu süre içinde bunların  kaydileştirilmesini düzenlemeyle getirmiş olacağız." değerlendirmelerinde  bulundu.
 
Düzenleme yasalaştıktan sonra 1 Nisan'a kadar Merkezi Kayıt  Kuruluşu'na (MKK) bir görev verilmiş olacağına işaret eden Muş, "MKK bir database  oluşturacak ve 1 Nisan'dan itibaren 2021'in sonuna kadar şirketler, şahıslar,  ellerindeki hamiline yazılı bu pay sahipliklerini kaydileştirmiş olacak. Buna  yönelik düzenlemeler içeriyor. Türkiye, Meclis'imizin uygun görmesi halinde bu  düzenlemeyle bu alanlarda daha etkin mücadele imkanına sahip olacak." diye  konuştu.
 
Kanun teklifinin görüşme takvimine ilişkin soruya Muş, "Komisyon  çalışmaları öne alınabilir mi? Siyasi parti grupları buna rıza gösterirlerse bu  süreler tabii ki daha erkene çekilebilir. Bununla alakalı bir görüşmemiz olacak.  Diğer siyasi partilerle de zaten bu düzenlemeyle alakalı öncesinde bir görüşme de  yapmış olduk." karşılığını verdi.
 

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Kanun teklifi Meclis Mehmet Muş
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