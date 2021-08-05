Kantaron yağının faydaları nelerdir? Kantaron yağı nasıl kullanılır, zararı var mı?

Cilt bakımı başta olmak üzere pek çok konuda en doğal ürünler arasında yer alan ürünlerin başında kantaron yağı yer alır. Sarı kantaron yağı, ozonlu kantaron yağı, kırmızı kantaron yağı gibi pek çok çeşidi bulunuyor. Kantaron yağı, cilt bakımı başta olmak üzere çok sayıda faydası ile dikkat çekiyor.

Kantaron Yağının Faydaları Nelerdir?

Dünyanın pek çok yerinde kolay bir şekilde yetiştirilebilen kantaron bitkisi, ülkemizde de sıkça yetiştiriliyor. Özellikle de yol kenarlarında, tarlalarda, ormanlık alanlarda ve kırlarda kendiliğinden yetişmesi de ona ulaşımın kolay olmasını sağlıyor. Kantaron yağının başlıca faydaları ise,

Kantaron yağının, antiseptik özellikleri bulunuyor. Bu sayede de vücuda mikropların girmesini önlerken aynı zamanda da var olan mikropların da yok olmasını sağlıyor.

Vücudun çeşitli yerlerinde meydana gelen iltihaplanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Aynı zamanda da yeni iltihaplanmaların oluşmasını önlüyor.

Ciltte meydana gelen çeşitli yaraların ve lekelerin hızlı bir şekilde iyileşerek yok olmasını sağlar.

Hücrelerin çok daha kısa bir süre içinde yenilenmesini sağlar.

Kantaron yağı, ağız yolu ile tüketildiği zaman kan şekerini düşürücü bir etki yapıyor. Bu sayede de kan şekeri yüksek seviyelerde olanlara yardımcı oluyor. Ama dikkat, bu önemli bir etki olduğu için mutlaka bir uzmanın gözetiminde ve bilgisi dahilinde kullanmak gerekir.

Ağız yolu ile tüketilmesi halinde bağırsak hareketlerini önemli ölçüde düzenler. İshal, kabız gibi sıkça görülen bağırsak sorunlarının da geçmesine yardımcı olur.

Kantaron yağı, antiseptik özellikleri sayesinde sivilce oluşumunu önemli ölçüde önler. Zaten var olan sivilcelerin ise, hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor.

Cilt sağlığını önemli ölçüde destekleyen bu yağ, cildin çok daha parlak, pürüzsüz ve canlı görünmesine sağlıyor.

Kantaron yağı, doğal bir ağrı kesici gibi bir etki gösterir. Özellikle de kas ve eklem ağrısı çekenlerin yardımına koşuyor. Sırt ağrılarına ve romatizma ağrılarına çok iyi geliyor.

Saç sağlığını da destekleyen ve saçı besleyen kantaron yağı, özellikle de kepekten ve saç dökülmelerinden kurtulmak isteyenlere sıkça öneriliyor.

Kantaron yağı, pişik ya da egzama gibi sorunlar yaşayanların da yardımına koşuyor.

Kantaron Yağı Nasıl Kullanılır?

Kantaron yağını ilk defa kullanacaksanız bileğinizin iç tarafına bir damla damlatarak en az bir kaç saat, en çok da 24 saat kadar bekleyin. Eğer bileğinizde herhangi bir kızarıklık, kaşıntı gibi bir rahatsızlık ortaya çıkmazsa gönül rahatlığıyla harici olarak kullanabilirsiniz. Cildinize sürmek istediğiniz alanın büyüklüğüne göre kantaron yağını bir ya da birkaç damla kadar kullanmanız yeterli olur. Çok etkili ve kıvamlı bir yağ olduğundan dolayı farklı yağlarla karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Kantaron Yağının Zararı Var mı?

Kantaron yağı, dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanıldığı zaman ciddi bir zararı bulunmuyor. Fakat bu yağı kullanırken aşırıya kaçmak bazı yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu nedenle de dikkatli kullanılması öneriliyor.