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Kanserli hücreyi ıskalamadan tedavi eden yeni teknoloji dönemi

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:44 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 15:44

Dünyada sadece 19 merkezde bulunan ve kanserli hücreyi radyoterapi sırasında görüntüleyerek sağlıklı dokulara zarar verilmesinin önüne geçen 1.5 Tesla MR Linak teknolojisi, Türkiye'de de kullanılmaya başlandı.


Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı  Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Cem Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser  tedavisinde önemli bir yer tutan radyoterapideki en büyük zorluğun, tedavi  sırasında tümörü görüntüleme ve organ hareketlerine bağlı tümörü takip etmedeki  zorluk olduğunu ifade etti.
 
Eski radyoterapi tekniklerinde, tümörün belli bir organda olduğu  varsayılarak ezbere şekilde geniş alan ışınlama yapıldığını anlatan Önal, bu  teknikte yan etkilerin fazla olduğunu vurguladı.
 
2000'li yılların başlarında ise radyoterapinin tomografi görüntülemesi  eşliğinde yapılmaya başladığını aktaran Önal, şöyle devam etti:
"Artık son 2-3 yılda radyoterapide daha detaylı görüntüleme teknikleri  kullanılmaya başlandı. Bu teknikler, neredeyse milimetrik hatayla tümörün yerini  tespit ederek kanserli bölgeye radyasyon verme imkanı sağladı. Bunun da artık  günümüzdeki karşılığı MR Linak teknolojisi. Tedavi sırasında 1.5 Tesla MR  kullanılarak daha kaliteli görüntüleme yapılmakta ve tedavi edilecek kanserli  bölgeyi daha rahat görebilmekteyiz. Bu teknoloji sayesinde artık MR eşliğinde  radyoterapi yapmaya başladık. Bu teknoloji ile diğer tetkiklerde göremediğimiz  karın içi ya da derin yerleşik tümörlerin yerini artık net bir şekilde tespit  edebiliyoruz. Böylece tümörü tedavi sırasında da takip edebiliyoruz. Tedavi  sırasında oluşabilecek en ufak bir organ hareketlerine bağlı olarak oluşabilecek  yanlış tedavileri ortadan kaldırabiliyoruz. Bu, gerçekten çığır açan bir  teknoloji. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki bu teknolojiyle artık tümörü  ıskalamadan tedavi edebiliyoruz. Radyasyon onkolojisi camiasına da oyunbozan  teknoloji olarak geldi. Biz, ne mutlu ki Türkiye'de ilk merkez olarak 1.5Tesla MR  Linak Teknolojisi'ni kullanmaya başladık. Bundan daha mutluluk verici husus ise  merkezimizin dünyada bu teknolojiyi kullanan 19. merkez haline gelmesi. Dünyada  artık sayılı kanser tedavi merkezlerinde kullanılan teknolojinin aynısı burada da  kullanılabilir hale geldi."
 
Önal, yeni teknoloji sayesinde radyasyonun tümörlü bölgeye yüksek  doğrulukla uygulanabilmesi nedeniyle çevre organlarda en üst düzeyde koruma  sağlanabildiğini anlattı.
 
Tedavi süresi 5 güne kadar kısalıyor
Konvansiyonel radyoterapi ile uygulanan 5-7 haftalık tedavilerin, MR  Linak ile 1-5 güne kadar kısaltma imkanı sağladığını aktaran Önal, böylece  özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olduğu bugünlerde hastaların  hastaneye gelme süresini kısaltma adına önemli avantajlar getirdiğini  vurguladı.
 
Prof. Dr. Hüseyin Önal, teknolojinin her türlü kanser türü tedavisinde  kullanılma potansiyeli taşıdığını belirterek daha çok prostat, pankreas, meme  kanserinde etkili uygulama sonuçlarının bulunduğunu ayrıca tedaviden sonra tümör  nüksetmiş hasta tedavisinde de kullanılabileceğini belirtti.
 
Bu teknolojinin kullanımı konusunda dünyaya öncülük edeceklerini  belirten Önal, "Artık hem Türkiye'de hem de dünyada meslektaşlarımız bizim  yaptığımız işleri takip edecek. MR Linak teknolojisini kullanacak merkezlere de  eğitim verme yetkimiz olacak. Bu da Türkiye adına gururlandırıcı bir husus."  ifadelerini kullandı.
 

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