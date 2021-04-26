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Kansere yakalanan Canan Ergüder, oynadığı diziye veda etti: Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor...

26 Nisan 2021 Pazartesi - 13:07 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 13:11

Meme kanseri nedeniyle 'Menajerimi Ara' dizisine sosyal medya hesabından veda eden Canan Ergüder, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.


Meme kanserine yakalanan ünlü oyuncu Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisinin son çekim gününden çektirdiği fotoğrafları paylaşarak, diziye veda etti. Kemoterapi tedavisine devam eden sanatçı, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ve ekiple çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.
 
 
 
'Benim için büyük bir zevkti'
 
Ergüder yaptığı paylaşıma, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" notunu düştü.
 
 
Herkese teşekkür etti
 
Herkese teşekkür eden Ergüder, "Feris'i oynamama vesile olan Ay Yapım ve Star TV'ye, bana bu süreçte yol gösteren yönetmenlerim Ali Bilgin, Deniz Çelebi Dikilitaş ve Elif Turgay'a ve bana bir harita veren Dix Pour Cent dizisi yanı sıra Yelda Eroglu, Yesim Çıtak, Ekin Atalar'a, ekranda beni muhteşem gösteren başta Selim Demiratar olmak üzere tüm kamera arkası ekibime, beraber oynarken paslaşmaktan büyük zevk aldığım tüm oyuncu arkadaşlarıma ve bana partnerliğiyle örnek olan Serhat Teoman 'a sonsuz teşekkür ederim" dedi.
 
Sanatçıya, hayranlarından çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.
 

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