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Kanser yapıyor! Saç bakımında kullanılan bu ürünlere dikkat!
Saç bakımını yapmak ve görümünüzü iyileştirmek isterken şampuanlardaki sağlık risklerini de göz ardı etmeyin. Saçı yıkamanın herkes tarafından çok tatmin edici bir yanı var. Biraz saç kremi, saç spreyi ve saç köpüğü saçlarınızı bakımlı hale getirirken uygulanan tüm bu rutin saç bakımı ürünleri sağlık açısından riskler taşıyor olabilir. Bazı saç bakım ürünleri kansere kadar pek çok hastalığa neden olabilir. İşte saç bakımında karşılaştığımız zararlı içerikler...
Saç ürünleri için alışveriş yaparken paraben, sülfat ve fitalat içerenler ürünlerden kaçınmak en iyisidir.