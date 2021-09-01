Kanser, anormal hücrelerin hızla bölünerek diğer doku ve organlara yayılmasıyla oluşan geniş bir hastalık grubu için kullanılan genel bir terimdir. Kanserler, vücudun diğer bölgelerine yayılmış olsalar bile, başladıkları bölgeye ve yapıldıkları hücre tipine göre adlandırılırlar. Peki, Kanser türleri nelerdir? Türüne göre kanserin belirtileri nelerdir? İşte kanserler hakkında bilmeniz gerekenler...

İnsan vücudunun temelini oluşturan hücrelerde meydana gelen hasarlar kanser hastalıklarına neden oluyor. Kanser hastalığı kontrol altına alınmadığında vücutta orantısız bir dağılım göstererek pek çok organa zarar veriyor. İnsan vücudunda bulunan hücreler kanserli hücrelere dönüştükleri zaman bu durumdan etkilenen organ düzgün çalışmıyor. Bu yüzden kanser hastalığında erken teşhis hastalığın ilerlememesi için oldukça önemlidir.

KANSER TÜRLERİ NELERDİR?

Kanser türleri kanserden etkilenen organlara göre farklı isimlerle anılmaktadır. İnsanlar arasında en sık görülen kanser türleri ise akciğer kanseri, meme kanseri ve kolon kanseri olarak ifade edilmektedir. Kanser türlerinden bazıları bazı coğrafi bölgelerde çok daha fazla görülmektedir. Buna etki eden etmenlerin başında bölgenin kanser hastalığına yakalanma sebeplerinin fazlaca olması gelmektedir. Kanser türlerinden bazılarına yakalanma riski cinsiyete göre de değişiklik göstermektedir. Meme kanseri kadınlarda daha fazla görülürken prostat kanseri sadece erkeklerde görülen bir kanser çeşidi olarak belirtilmektedir.

TÜRÜNE GÖRE KANSERİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kanser türleri gösterdikleri belirtilere ve vücutta zarar verdikleri organlara göre isimlendirilmektedirler. Türüne göre kanser hastalıklarının belirtileri şu şekilde olmaktadır:

Kanama: Balgamdan ya da tükürükten kan gelmesi akciğer kanserinin belirtileri arasında gösterilmektedir. Makattan kan gelmesi durumunda ise kolon kanserinden şüphelenilmektedir. İdrardan kan gelmesi durumu ise böbrek ve mesane kanser türleri arasında gösterilmektedir.

Ağrı: Omuz ve akciğerlerde hissedilen ağrı akciğer kanserinin belirtileri arasında gösterilmektedir.

Şişlik: Vücudun özellikle eklem bölgelerinde meydana gelen şişlikler burada oluşacak bir tümörün habercisi olabilir. Bunun için ortopedi uzmanına başvurmak gerekmektedir.

Ateş: Ateş kanser hastalığının ilerleyen evrelerinde görülen belirtiler arasında yer almaktadır. Uzun süren ve sürekli meydana gelen ateşlenme durumları lösemi ve lenf kanserlerinin belirtileri arasında gösterilmektedir.

Cilt Değişiklikleri: Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen bir renk değişikliği, kabuklu yaralar, hızla büyüyen ve koyu renkli benler gibi pek çok cilt değişikliği cilt kanserinin belirtileri arasında değerlendirilmektedir. Ağız içinde ya da ağız çevresinde meydana gelen lekeler ve yaralarda ağız kanserinin bulguları arasında gösterilmektedir.

Öksürük: Balgamlı veya kuru olan fakat sürekli tekrarlayan öksürükler eğer kişide nefes darlığına yol açıyorsa akciğer kanserinin varlığından şüphelenilmektedir.