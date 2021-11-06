Kanser teşhisinde ezberler bozuluyor! Kan testi...

Dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri kabul edilen, sadece teşhis ve tedavideki başarılarıyla değil, sağlık alanındaki araştırmalarıyla da ünlenen Mayo Clinic’ten yapılan yeni bir açıklamada “yeni, güvenli ve aynı anda 50 ayrı kanseri tarayıp teşhis edebilen mükemmel bir kanser tarama testinin yakında hizmete gireceği” açıklandı.

Hürriyet'ten Osman Müftüoğlu'nun haber ine göre, bilindiği gibi kanserde erken teşhis çok önemli bir nokta. Teşhis ne kadar erken konulursa tedavinin başarısı o oranda yükseliyor. Erken teşhis için bugüne kadar elimizde oldukça sınırlı alternatifler vardı: Radyolojik (Bunlara direkt grafiler, tomografiler, ultrasonografiler, MRI ve PET dahildir) incelemeler, kan analizleri (tümör ‘marker’ları/işaretleri ve benzeri biyokimyasal analizler) ve bazen de genetik tetkikler. ABD merkezli Mayo Clinic’ten birkaç gün önce yapılan yeni bir duyuru, bu konuda da önümüzdeki günlerde “ezber bozan gelişmelere” şahit olabileceğimizi gösteriyor. Açıklamaya bakılırsa “sadece basit bir kan testi” ile 50’den fazla kanserin erken teşhisi hem de yüzde 1’den daha az bir hata ile mümkün olabilecek. Kısacası bu yeni test sayesinde canımızı yakan pek çok önemli ve ölümcül kanser türü, hastalığın çok erken dönemlerinde bile yakalanabilecek.

Hatırlayalım: Mayo Clinic, dünyanın bir numaralı sağlık merkezlerinden biri. Aynı zamanda son derece ciddi bir araştırma merkezi. Haber bu nedenle çok önemli. Mayo Clinic araştırmacıları 6 bin 600 kişiyi içeren bu çalışmalarında aldıkları kan örnekleri ile 50’den fazla kanser türünü hastalığın “çok erken dönemlerinde” tespit edebileceklerini açıkladılar.

YENİ KANSER TESTİ DNA ANALİZİNE DAYANIYOR

GELİŞTİRİLEN bu yeni test, daha önceki teşhis yöntemlerinden farklı olarak, vücudun herhangi bir yerinde -hücresinde, dokusunda organında, sisteminde- faaliyete geçen kanser hücrelerinin kana bıraktıkları DNA İZLERİNİN taranması esasına dayanıyor. Biliyoruz ki kanser hücrelerinin de sağlıklı hücrelerimiz gibi bir “DNA İMZASI” var. Yeni geliştirilen bu test işte bu imzayı, kanser hücrelerinin sahip oldukları DNA imzalarını erken dönemde yakalayıp teşhis ediyor. Bir başka deyişle bu yeni test adeta bir "Poligrafi veya parmak izi uzmanı adli tıp görevlisi/polis dedektif" gibi çalışıyor.

ERKEN TEŞHİSİ EN ZOR TÜMÖRLERDE BİLE BAŞARILI

BU yeni kanser tarama testinin önemli bir özelliği daha var. Bu test sayesinde şimdiye kadar erken teşhisi mümkün olmayan bazı kanserleri de daha sürecin başlarında yakalama şansımız olacak. Test şimdiye kadar mümkün olmayan bir şeyi daha başaracak, “pankreas, yemek borusu, yumurtalık, mide” gibi erken teşhisi şimdiye kadar başarılamayan agresif ve genellikle ölümcül kanserleri de yakalamamıza yardımcı olacak.