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Kanser tedavisi ile ilgili yeni gelişme! Yan etki olmadan yok ediliyor

19 Şubat 2021 Cuma - 11:00 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 11:00

Türk Doktor Rahmi Öklü, kanser tedavisinde büyük bir başarıya imza attı. Öklü, kanser hücrelerine doğrudan ulaşabilecek bir sıvı geliştirdi. Bu sıvı sayesinde tümörlerin yan etki yaratmadan yok edebileceğini kanıtladı.


Amerika'nın dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic'te çalışan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Profesör Doktor Rahmi Öklü, kanser tedavisinde çığır açacak "iyonik sıvı" tedavisini CNN TÜRK'e anlattı.
 
Öklü, geleneksel tedavi yöntemlerinde ilacın tümöre ulaşması için yüksek dozda ilaç verildiğini ve bu durumun hastalarda yan etkilere yol açtığını açıkladı. Geliştirdiği iyonik sıvı tedavisi ile kanserli hücrelere doğrudan ulaşarak bu sorunların önüne geçilebileceğini söyledi. Profesör öklü, tedavinin kanser tedavisini kolaylaştıracağının altını çizdi. (CNNTürk)

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