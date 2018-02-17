Kanser hastasına devletten maaş

Malulen emeklilik şartlarında yapılan değişikliklerle kanser hastalarına 18 ay malullük maaşı ödeniyor. Süre, hastalığına göre 24 aya kadar çıkıyor. İşte maaşı almanın şartları:

Sosyal güvenlik mevzuatımızda engellilere kolay emeklilik imkânı sağlanırken çalışırken işgücü kaybına uğrayan yani malul olan sigortalılar için de erken emeklilik hakkı bulunuyor. Malulen emeklilik şartları özellikle kanser ve türevlerine yakalananlar için farklılık da gösteriyor.

Malulen emekli olabilmek için çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu gösterir rapora ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 1.800 gün (5 yıl) prim ödemiş olması ve sigorta olduğu tarihten bu yana 10 yıl geçmesi de isteniyor. 1.800 gün prim borçlanarak, (doğum, askerlik gibi) de tamamlanabiliyor. 10 yıllık sigortalılık süresinin istisnası da bulunuyor. Eğer kişi sürekli birisinin bakımına muhtaçsa 10 yıllık sigortalılık süresi de aranmıyor. Malulen emeklilikte sigorta öncesindeki rahatsızlıklar değil çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan hastalıklar dikkate alınıyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Kanser hastalarının özelindeki uygulamaları detaylandıralım. Malulen emeklilik şartlarıyla ilgili çıkartılan yönetmeliklerde ve yapılan değişikliklerle kanser hastalarına özel bir imkân tanınıyor. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malûl sayılıp maaş alabiliyor.

Bu süre 18 ay olarak uygulanırken bazı hastalıklarda 12, bazılarında ise 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malûllük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlık olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malûllük aylığı devam ediyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor.