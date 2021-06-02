Kanser hastaları nasıl beslenmeli?

Kanser tedavisinde en önemli konulardan biri hastanın beslenme düzeni. Doktor Şenol Şensoy tek tek açıkladı.
Kanser hastaları neler tüketmeli?
1- Listemizde ilk sıra doğal beslenmeye ait. Mümkün olduğu kadar organik ürünleri tercih edeceğiz.
2- Zerdeçal, zencefil gibi baharatlarla sarımsak ve limonu mutfağımızın başköşesine koyalım.
3- Binbir derde deva çörek otunu soğuk sıkım olarak alıp sabah öğle akşam birer çay kaşığı içebiliriz.
4- Her öğünden sonra bir yemek kaşığı orijinal zeytinyağı tüketebiliriz, sindirim için de birebirdir.
5- Bağışıklık güçlendirici kelle paça çorbasını her gün içebiliriz, bol limon ve sarımsak ekleyebiliriz.
6- Kuruyemişler hayatımızın önemli bir parçası olsun, her gün bir küçük kase karışık taze kuruyemiş faydalı olacaktır.
7- Günde 3 adet acı badem tüketelim, fazlası zararlı olabilir.
8- Brokoli başta olmak üzere mevsim sebzelerini bolca tüketelim.
9- Ev yapımı yoğurt ve ev yapımı kefir en büyük dostumuz olsun.
10- Günde 3 bardak yeşil çay tüketebiliriz.
Not: Bu beslenme listesi sadece öneridir. Var olan tedavinizi aksatmadan raporlarınıza göre daha seçici bir beslenme listesi oluşturmak gerekmektedir.
Kanser hastaları nelerden uzak durmalı?
1- Kanserin ana sebeplerinden biri olan alkol ve sigara bu hastalığa yakalandıktan sonra asla kullanılmaması gerekenler listesinde ilk sırada.
2- Şekerden mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Ancak tamamen kesmeyeceğiz. Beynimizin şekerle beslendiğini unutmayalım. Yeter ki doğal şeker tüketelim.
3- Yağlı yiyeceklerden uzak duralım, özellikle kemoterapi alan hastalarda mide bulantılarının artmasına sebep olabilmektedir.
4- Unlu mamullere de veda edelim. Ekmek, makarna, pasta, börek, çöreğe tedavimiz bitene kadar ara verelim. İlla ekmek tüketeceksek siyez buğdayı ya da tam buğday ekmeği tavsiye ederim.
5- Margarin gibi katı yağlardan uzak duracağız, tercihimiz zeytinyağı olmalı.
6- Market alışverişimize dikkat edeceğiz. Raf ömrünün uzaması amacı ile katkı maddesi içeren hiçbir ürünü almayacağız.
7- Hormonlu meyve-sebzelerden uzak duracağız, mevsiminde üretilen doğal meyve sebzeleri tüketeceğiz.
8- Kızartmalar yerine haşlamaları tercih edeceğiz.
9- GDO içeren hiçbir ürünü tüketmeyeceğiz. Bu, aslında sağlıklı insanlar için de geçerli.
10- Kola gibi asitli içecekleri hayatımızdan çıkaracağız.