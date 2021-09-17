Kanlıca mantarı çıktı mı, ne zaman çıkar? Kanlıca mantarı fiyatı...

Enerji deposu olan B ve C vitamini yönünden zengin olan Kanlıca mantarının çıkıp çıkmadığı, ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Melki mantarı olarak da bilinen Kanlıca mantarı ne zaman çıkar?

Türkiye'de en çok yetiştirilen mantar çeşitlerinden biri olan halk arasında çam mantarı ve melki mantarı olarak da bilinen Kanlıca mantarı özellikle Batı Karadeniz ve Balıkesir taraflarında yetişir. Peki, Kanlıca ne zaman çıkar?

KANLICA MANTARI NE ZAMAN ÇIKAR?

Sonbahar mevsiminde kendini göstermeye başlayan Kanlıca mantarı sıklıkla Kasım ayında çıkar.

KARABÜK’TE KANLICA MANTARI PAZARA İNDİ

Karabük'te yağışların ardından ortaya çıkan kanlıca mantarı kilosu 50 TL'den pazardaki yerini aldı.

Bilimsel adı 'Lactarius salmonicolor' olan kanlıca mantarı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde eski perşembe pazarında 50 TL'den satışa sunuldu. Soğuk ve yağışlı bölgelerde yetişen Kanlıca mantarı et alıp yiyemeyen vatandaşlar ve damak tadına düşkün olanlar için vazgeçilmez bir mantar türü olarak bilinirken insan sağlığı için de sağlık deposu olarak biliniyor.

"DAHA YENİ ÇIKIYOR"

Mantar satıcılığı yapan Aydın Baykuş, kanlı mantarı sezonunun yavaş yavaş başladığını belirterek, "Daha yeni çıkıyor. Yağmurlar biraz daha yağarsa daha güzel çıkacak" dedi.