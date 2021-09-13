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Kanlı bıçaklı çift Esra Erol’da helalleşerek boşandı!

13 Eylül 2021 Pazartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 16:49

Esra Erol’da programına katılan Zafer Yılmaz eşiyle barışmak için dön çağrısında bulundu.


Başarılı sunucu Esra Erol kısa süre içinde Zafer Yılmaz’ın eşi Yasemin Yılmaz’a ulaşarak stüdyoya getirdi.
Eşinin yüzüne bile bakmayan Yasemin Yılmaz ile Zafer Yılmaz arasında yayın boyunca soğuk rüzgarlar esti. Yasemin Hanım’ın boşanma konusundaki ısrarı Zafer Yılmaz’ın da aynı kararı almasına sebep oldu.

Birbirinin yüzünü dahi görmek istemeyen çift bugün Küçükçekmece Aile Mahkemesinde, tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanan çiftin helalleşmesini isteyen Esra Erol “Birbirleriyle kavga eden insanlar bir şekilde uzlaşıp şu sahneye geliyorlar ya benim için başarı o ve siz birçok kişiye de örnek oldunuz.” demesi üzerine birbirinden helallik alarak ayrılması izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

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