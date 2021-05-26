Kanlı ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? Süper Çiçek Kanlı ay ne zaman, kanlı ay tutulmasının burçlara etkisi

Kanlı Ay tutulmasına az kaldı. Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe gelerek, güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi olarak adlandıran Kanlı Ay tutulmasını merak edenler, arama motorları aracılığıyla aklındaki sorulara yanıt arıyor. Peki, Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay tutulması nedir, burçlara etkisi nelerdir? Kanlı ay Türkiye’den izlenebilecek mi? Süper Çiçek Kanlı ay hakkında merak edilenler…

Kanlı ay tutulması, astrolojiye ve astronomiye meraklı vatandaşlar tarafından merak konusu olduç. Kanlı ay tutulmasının zamanı, burçlara etkisi sorgulanıyor. En son 2019 yılında gerçekleşen Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan Kanlı Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi? 2021 kanlı ay tutulması ne zaman olacak? Kanlı Ay tutulması nedir?

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ı 27 Mayıs Perşembe gecesine bağlayan gece yaşanacak

KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

Gökyüzü sizi zorlayan, yoran her şeyi bırakmanız için destek sunacak. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilirsiniz. Zaman değişim, dönüşüm ideal zamanıdır.

Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

KOÇ BURCU: Eğitimler, hak, hukuk, adalet ve seyahat konularıyla ilgili bir dönemin tamamlanması gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU: Bu tutulma sizi finansal konularda etkileyecek. Yeni bir yola gitmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU: Tutulmayı ilişkiler evinizde yaşayacaksınız. Bazı şeylerin tamamlanma zamanı gelmiş olabilir.

YENGEÇ BURCU: İş hayatınızdaki konular gündeminizi oldukça meşgul edecek gibi duruyor. Ayrıca bu dönem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

ASLAN BURCU: İkili ilişkiler ve çocuklarınızla ilgili konularda karar vermeniz gereken durumlar olabilir.

BAŞAK BURCU: Sevgili Başaklar, tutulmayı aile evinizde yaşayacaksınız. Ailesel konular gündemdeki yerini alacak.

TERAZİ BURCU: Sevgili Venüs'ün burcu olan Teraziler, bu tutulma kardeş ve kuzenlerinizle ilgili konuları yakından ilgilendiriyor.

AKREP BURCU: Maddi konular sizi biraz zorlayabilir. Mars tarafından yönetilen bir burçsunuz. Aşamayacağınız engel yok.

YAY BURCU: Tutulma sizin burcunuzda sevgili Yaylar. Büyük bir değişime hazır mısınız?

OĞLAK BURCU: Gökyüzünün en dişli burçları arasında gösterilen sevgili Oğlaklar; bu tutulma ile ruhsal konular gündeminize geliyor.

KOVA BURCU: Bu senenin yıldızı olan sevgili Kovalar, tutulma sizi sosyal çevre alanınızdan etkileyecek.

BALIK BURCU: Bu senenin diğer bir yıldızı sizsiniz sevgili Balıklar. Şans ve bereketin gezegeni Jüpiter burcunuzda seyahat ediyor. Tutulmayı ise en yoğun şekilde hissedeceksiniz.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.