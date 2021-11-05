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Kandymov'un organları 3 hastaya umut oldu

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ-(DHA) |  05 Kasım 2021 Cuma - 14:58 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 14:58

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan Türkmenistan uyruklu Bahtiyar Kandymov'un (38) beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin onayı ile Kandymov'un karaciğeri ile 2 böbreği, nakledilmek üzere İstanbul'a gönderildi.


Lüleburgaz'da yüksekten düşerek yaralanan Türkmenistan uyruklu Bahtiyar Kandymov, tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden durumu ağırlaşınca Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kandymov'un beyin ölümü gerçekleşti, ailesi de organlarını bağışlama kararı aldı. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de yetkililer görüştü ve devreye İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Florya Hastanesi'nden Dr. Ümit Özçelik ve ekibi girdi. 4 saat süren operasyon ile Kandymov'un karaciğeri ile 2 böbreği alınarak İstanbul'a götürüldü.
 
İl Sağlık Müdürü Cerit ,"Organ Bağışı haftasında böyle bir olaya tanıklık etmek; bir yandan bizi sevindirdi, diğer yandan genç hastamız Bahtiyar'ı kaybetmek hüzünlendirdi. Allah, Bahtiyar kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Aileyi bu kararları için kutluyor, Allah'tan sabır diliyorum. Organların nakledileceği hastalarımıza da şifalar diliyorum. Eşsiz gayretleri için sağlık personelime ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. 
 

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