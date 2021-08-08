Kandıra'da 1 kişi boğuldu, kayıp 2 kişi aranıyor!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasak olmasına rağmen denize giren amca ve yeğeni ile kayalıklardan denize düşen 1 kişi dalgalarla açığa sürüklenerek kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla baygın halde bulunan Yusuf Elmas hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti, yeğeni Ahmet Enes Elmas (19) ile kayalıklardan düşen Hüseyin Yılmazı (29) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay bugün Kocaeli nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Kuvvetli dalgalar nedeniyle bir süre önce ilçe sahilinden denize girmek yasaklandı. Ancak cankurtaranın bulunmadığı Tuzağzı plajında yasağa rağmen denize giren Yusuf Elmas ve yeğeni Ahmet Enes Elmas, bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgaların açığa sürüklediği amca ile yeğeninin kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma , Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler geldi. Yapılan çalışmalarda Yusuf Elmas balgın halde bulunarak kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan Yusuf Elmas, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Yeğeni Ahmet Enes Elması bulmak için yapılan çalışmalar sürüyor. Ancak denizdeki kuvvetli dalgalar sebebiyle sadece karadan gözlem yöntemi kullanılabiliyor.

Kandıra Bağırganlı Mahallesindeki Sardala Koyunda ise, iddiaya göre kayalıkların üzerine çıkan Hüseyin Yılmaz, ayağının kayması sonucu denize düştü. Olayı gören arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye ekipler geldi. Hüseyin Yılmazı bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait botlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter ile çalışma yapıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.