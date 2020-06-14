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Kandilli'den kritik deprem uyarısı: 10 gün sürecek

14 Haziran 2020 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 21:44

Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı. Özener artçı sarsıntıların bir hafta 10 gün süreceğini açıkladı.


Bingöl'de yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı. Özener, artçı sayısının 57'ye çıktığının altını çizerek 'Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir.Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler.Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz' dedi.

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Bingöl Haluk Özener sarsıntı
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