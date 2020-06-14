Bingöl'de yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı. Özener, artçı sayısının 57'ye çıktığının altını çizerek 'Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir.Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler.Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz' dedi.
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- Kandilli'den kritik deprem uyarısı: 10 gün sürecek
Kandilli'den kritik deprem uyarısı: 10 gün sürecek
14 Haziran 2020 Pazar - 21:26 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 21:44