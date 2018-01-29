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Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 9:23 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 9:23

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 11 hedef imha edildi.


Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatında 11 hedef imha edildi.
 
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.
 
Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri belirlendi.
 
Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin bulunduğu 11 hedef imha edildi.
 
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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