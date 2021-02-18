Kandil simiti tarifi… Mahlepli mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Evde pastane usulü kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

Regaib Kandili bugün idrak ediliyor. Regaib Kandilini evde ibadet ve dualarla geçirmek isteyenler, ayrıca kandil simidi tarihi ile ilgili araştırmalarını da arttırdı. Koronavirüs kapsamında dışarıdan yiyecek içecek almak istemeyenler evde yapılabilecek kandil simidi tariflerini araştırıyor. Kandillerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan kandil simidi tarifi ve yapılışına dair detayları haberimizde derledik. Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli ya da mahlepsiz kandil simidi için malzemeler nelerdir? İşte kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!
KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?
KOLAY MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE MALZEMELERİ
Yarım paket margarin (yarım paket)
• 1 fincan sıvıyağ
• 1 yumurta (akını ayırın)
• 1 yemek kaşığı toz şeker
• 1 yemek kaşığı mahlep
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• 1 çay kaşığı tuz
• Yarım paket kabartma tozu
• Aldığı kadar un
KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI
Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Kandil simidi için malzemeler
• 1 yumurta sarısı
• 2 çorba kaşığı yoğurt
• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
• 1. 5 çorba kaşığı şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 125 gram margarin
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 2 çay kaşığı kabartma tozu
• 3 su bardağı un
Üzeri için
• 1 yumurta beyazı
• Susam
• Çörek otu
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI
Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.