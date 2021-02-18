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Kandil simiti tarifi… Mahlepli mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Evde pastane usulü kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

Kandil simiti tarifi… Mahlepli mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Evde pastane usulü kandil simidi tarifi, malzemeleri ve yapılışı!