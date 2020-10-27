Kandil simidi tarifi ve yapılımı: Kandil Simidi nasıl yapılır? Mevlid Kandili için evde kolay mahlepli ya da mahlepsiz kandil simidi yapımı…

Kandil simidi, yılın son kandilinin idrak edilecek olması nedeniyle kandil deyince akla ilk gelen şeylerden biridir. Kandilini dua ve namaz gibi ibadetlerle idrak edecek olan vatandaşlar evlerinde kolaylıkla yapabilecekleri kandil simidi tarifi arıyorlar. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? Evde mahlepli ya da mahlepsiz yapılabilecek kolay kandil simidi tarifi ve yapılımı...

Kandil günü yaklaşınca kandil simidi yapılımı hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Kandil günlerinde ilk akla gelen kandili simidini evde yapmak isteyenler Kandil simidi nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor. Vazgeçilmez lezzetlerden biri olan Kandil simidi mahlepli ya da mahlepsiz olarak hazırlanabiliyor. İşte evde kolay kandil simidi yapımı ve tarifi…

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi malzemeleri

•Yarım paket margarin (yarım paket)

• 1 fincan sıvıyağ

• 1 yumurta (akını ayırın)

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 yemek kaşığı mahlep

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 çay kaşığı tuz

• Yarım paket kabartma tozu

• Aldığı kadar un

KANDİL SİMİDİ TARİFİ ve YAPIMI

Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde ettikten sonra, yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandil simidi için malzemeler

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un

Üzeri için

• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mahlepsiz kandil simidi için de öncelikle yumurtanın sarısıyla akının ayrılması gerekiyor. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.