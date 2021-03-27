Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz evde kolay kandil simidi tarifi, yapılışı ve malzemeleri: Ağızda dağılan pastane usulü susamlı Kandil simidi

Kandil simidi tarifi Berat Kandili gününde çokça aranıyor. Mahlepli mahlepsiz seçenekleri sorgulanıyor, pastane usulü ağızda dalan kandil simidi tarifleri aranıyor. İbadetlerini yapan, dualarını eden vatandaşlar için haberimizde kandillerin vazgeçilmesi kandil simidi tarifi derledik. Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli mahlepsiz kandil simidi tarifi ile evde pastane usulü kandil simidi yapımı…

Berat Kandili vesilesiyle kandil günlerinin vazgeçilmesi kandil simidi tarihi bugün de en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Kandil simidi araştırmasına başlayan vatandaşlar için Ağızda dağılan pastane usulü susamlı Kandil simidi tarifi derledik. Peki, Kandil simidi nasıl yapılır? İşte Mahlepli mahlepsiz evde kolay kandil simidi tarifi, yapılışı ve malzemeleri

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Yarım paket margarin (yarım paket)

• 1 fincan sıvıyağ

• 1 yumurta (akını ayırın)

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 yemek kaşığı mahlep

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 çay kaşığı tuz

• Yarım paket kabartma tozu

• Aldığı kadar un

Yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kadar yumuşak hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150'C fırında 25 dakika pişirin.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Kandil simidi için malzemeler

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı yoğurt

• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi

• 1. 5 çorba kaşığı şeker

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 125 gram margarin

• Yarım çay bardağı sıvı yağ

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 3 su bardağı un

Üzeri için

• 1 yumurta beyazı

• Susam

• Çörek otu

Mahlepsiz kandil simidi için öncelikle yumurtanın sarısıyla akını ayırın. Sarısıyla bütün malzemeleri karıştırın. Ele yapışmayacak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Yumurtanın akına biraz su koyup karıştırın. Hamurları halka yapıp önce yumurtaya sonra susama batırın. Yağlı tepsiye dizerek, 150 derece fırında 25 dakika pişirin.