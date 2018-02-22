Kanatsız Kuşlar 35. yeni bölümde Nefise vuruluyor!

Kanatsız Kuşlar 35. yeni bölüm fragmanındaki heyecanlı sahneler dikkat çekti. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Kanatsız Kuşlar'da Onur'un tutuklanması Zeynep'i hayatını alt üst ediyor. İşte tüm gelişmeler...

KANATSIZ KUŞLAR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Büyük tehlikeyi atlatan aile, Muzaffer sayesinde yeniden bir araya gelmiştir. Artık herkes daha dikkatlidir ancak Cemre'nin bir hatası yeniden ortalığı karıştırır. Tuba bir kez daha sahneye çıkar ve iyice bilenmiş olarak eve gelir. Nefise'yle hesabını bitirmek istemektedir. Muzaffer, büyük bir kahramanlık örneği gösterir. Buna rağmen Nefise, kaderden kaçamayacaktır. Aile büyük bir acı yaşarken durumdan habersiz olan Zeynep, Onur'un tutuklanması ile kahrolmuştur. Mahkemede beklenmeyen bir sürpriz ortamı iyice gerer.

KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzaffer, çocuklara ve Nefise'ye sonuna kadar sahip çıkarak, tam bir aile olma yolunda evinin kapılarını sonuna kadar açar. Azime ve Nefise için ise yolun sonuna gelinmiştir artık. Herkesten gizledikleri, baba oğulun aynı evde, habersizce yaşamaya başlayacak olması yeni sorunları getirmektedir.

Bütün bunlar olurken Tuba, hayatındaki bütün mutsuzlukların sebebi olarak gördüğü Nefise ve çocuklarından intikam almaya kararlıdır. Ama en büyük hesaplaşması Azime'yle olacaktır.

Ailede mutluluk rüzgarları eserken Onur'un sebep olduğu kaza ile ilgili endişeleri vardır. Etrafa belli etmese de Onur'un endişeleri yersiz değildir ve onu zor günler beklemektedir. İfade vermeye gideceği gün, geride kalanları da hesaplaşmaların en büyüğü beklemektedir.