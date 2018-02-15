Kanatsız Kuşlar 34. yeni bölümde kötü sürpriz!

Kanatsız Kuşlar 34. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Perşembe akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kanatsız Kuşlar'da Nefise ile Muzaffer tam mutlu olduklarını düşünürken yeni bir sorunla karşı karşıya kalacaktır. İşte Kanatsız Kuşlar fragmanları...

Kanatsız Kuşlar 34. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisinde Onur'u nasıl bir sürpriz beklemektedir? İşte Kanatsız Kuşlar dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

KANATSIZ KUŞLAR 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bundan sonra her günümüz böyle neşeli geçecek..."

Muzaffer, çocuklara ve Nefise'ye sonuna kadar sahip çıkarak, tam bir aile olma yolunda evinin kapılarını sonuna kadar açar. Azime ve Nefise için ise yolun sonuna gelinmiştir artık. Herkesten gizledikleri, baba oğulun aynı evde, habersizce yaşamaya başlayacak olması yeni sorunları getirmektedir.

Bütün bunlar olurken Tuba, hayatındaki bütün mutsuzlukların sebebi olarak gördüğü Nefise ve çocuklarından intikam almaya kararlıdır. Ama en büyük hesaplaşması Azime'yle olacaktır.

Ailede mutluluk rüzgarları eserken Onur'un sebep olduğu kaza ile ilgili endişeleri vardır. Etrafa belli etmese de Onur'un endişeleri yersiz değildir ve onu zor günler beklemektedir. İfade vermeye gideceği gün, geride kalanları da hesaplaşmaların en büyüğü beklemektedir.