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Kanatsız Kuşlar 31. yeni bölümde Muzaffer'in yeni hamlesi ne olacak?

25 Ocak 2018 Perşembe - 9:26 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 9:26

Kanatsız Kuşlar 31. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kanatsız Kuşlar heyecanlı olaylarıyla bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Tuba'nın amacına ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu. İşte Kanatsız Kuşlar fragmanı...


Kanatsız Kuşlar 31. yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek. ATV'nin konusu ve oyuncularıyla sevilen dizisi Kanatsız Kuşlar 'da yine heyecan dorukta... Nefise'nin sırlarını öğrenmeye çalışan Tuba, planlarında başarılı olabilecek mi? İşte Kanatsız Kuşlar dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

KANATSIZ KUŞLAR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bana yaşattıklarının bin beterini yaşatacağım sana!"
 
Nefise, Kemal'e hiç beklemediği bir sertlikte tepki gösterir. Emre'ye de artık Kemal'den uzak durması gerektiğini söyler. Emre ise Asya'ya yapılanların acısını çıkarmaya çalışırken kardeşi Cemre'nin başına geleceklerden habersizdir. Ahmet, Cemre'nin gözüne girebilmek için Kaan'ı saf dışı bırakacaktır. Bunun için amcasının yaptığı plana dahil olur. Muzaffer, Nefise'yi ve çocuklarını alarak büyük bir aile olmayı düşünmeye başlamıştır. Tuba, Nefise ile ilgili sırların peşindedir. Sonunda hiç beklenmedik bir şey olur. Muzaffer, herkesi korkutacak bir hamle yapar.
 
KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
 
Kemal, Nefise'ye onu daha önceden tanıdığını söylemiştir. Nefise bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Endişe ve panikle kendinden geçince, oteldeki Muzaffer duruma müdahale eder. Muzaffer, karısıyla Kemal arasındaki bağlantıyı merak etmeye başlar. Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak etmektedir. Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den gelir.
 
Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başlar. Talat'ın kurduğu oyun sonucunda Cemre, Ahmet'in Kartal Kara olduğuna inanmaya başlamıştır. Kartal'ın (Ahmet), Cemre'nin çevresinde dolaşmasından endişe duyan Zeynep, kız kardeşine sert bir uyarıda bulunur. Ancak bu uyarı beklediği gibi karşılık görmeyecektir. Onur ile Zeynep, ailelerine evleneceklerini açıklamışlardır. Tuba ise beklemediği bir anda, hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderilir.

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