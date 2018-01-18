Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölümde Onur ile Zeynep evlenebilecek mi?

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. ATV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Kanatsız Kuşlar dizisinde Onur ile Zeynep evlenebilecek mi? İşte Kanatsız Kuşlar'da bu akşam yaşanacak heyecanlı olaylar...

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölümünde heyecanlı olaylar hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Kanatsız Kuşlar'da Muzaffer, Tuba'yı villadan atıyor. Onur ile Zeynep ise evleneceklerini açıklıyor. İşte Kanatsız Kuşlar fragmanı ve özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

''Küçüğüm daha çok küçüğüm Bu yüzden bütün hatalarım''

Kemal, Nefise'ye onu daha önceden tanıdığını söylemiştir. Nefise bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Endişe ve panikle kendinden geçince, oteldeki Muzaffer duruma müdahale eder. Muzaffer, karısıyla Kemal arasındaki bağlantıyı merak etmeye başlar. Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak etmektedir.

Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den gelir.

Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başlar.

Talat'ın kurduğu oyun sonucunda Cemre, Ahmet'in Kartal Kara olduğuna inanmaya başlamıştır. Kartal'ın (Ahmet), Cemre'nin çevresinde dolaşmasından endişe duyan Zeynep, kız kardeşine sert bir uyarıda bulunur. Ancak bu uyarı beklediği gibi karşılık görmeyecektir.

Onur ile Zeynep, ailelerine evleneceklerini açıklamışlardır.

Tuba ise beklemediği bir anda, hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderilir.