Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı!

KANATLI GÜDÜM KİTİ NEDİR?

KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK-83 ve 500 lb’likMK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında bile, 10 m sapma değerine kadar yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.

Kanatlı Güdüm Kiti, 600kg ağırlığındaki Mk-83 ve 300kg ağırlığındaki Mk-82 genel maksat bombalarını uzun menzilli akıllı at-unut tipi bombalara dönüştürüyor. 30 bin ft irtifadan bırakıldığında 112km, düşük irtifadan bırakıldığında 37km menzile ulaşabilen ve INS/GPS güdüm sistemi sayesinde 10 metrenin altında sapma ile hedefini vuran KGK, F-16 Blok 40 ve F-4E 2020 uçaklarının tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarına olanak sağlıyor.