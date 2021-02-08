Kanatlı Güdüm Kiti'nin yeni teslimatları yapıldı!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı" dedi.
KANATLI GÜDÜM KİTİ NEDİR?
KGK (Kanatlı Güdüm Kiti) KGK, mevcut güdümsüz 1000 lb’lik MK-83 ve 500 lb’likMK-82 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviren kanatlı bir güdüm kitidir. Böylece mevcut bombalara, her tür hava koşulunda, 100 km’nin üzerinde bir mesafeden atıldığında bile, 10 m sapma değerine kadar yüksek hassasiyetli vuruş yeteneği kazandırmaktadır. Bu da uçakların tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarını sağlamaktadır.
Kanatlı Güdüm Kiti, 600kg ağırlığındaki Mk-83 ve 300kg ağırlığındaki Mk-82 genel maksat bombalarını uzun menzilli akıllı at-unut tipi bombalara dönüştürüyor. 30 bin ft irtifadan bırakıldığında 112km, düşük irtifadan bırakıldığında 37km menzile ulaşabilen ve INS/GPS güdüm sistemi sayesinde 10 metrenin altında sapma ile hedefini vuran KGK, F-16 Blok 40 ve F-4E 2020 uçaklarının tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarına olanak sağlıyor.