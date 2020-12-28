Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

Kütahya’da, belediyenin kanalizasyon kazısında meydana gelen göçükte işçilerden Yunus Teker (20), toprağa boğazına kadar saplandı. AFAD ve itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Teker, hastaneye kaldırıldı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolu İnköy mevkisinde, kanalizasyon yenileme çalışmaları için kazı çalışması başlattı.

İş makinesiyle yapılan kazı sırasında toprak kayması oldu. Bu sırada kazı alanındaki işçilerden Yunus Teker, toprağa boğazına kadar battı.