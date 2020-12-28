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Kanalizasyon kazısında göçük! Toprağa saplanan işçi yaralandı

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 16:40

Kütahya’da, belediyenin kanalizasyon kazısında meydana gelen göçükte işçilerden Yunus Teker (20), toprağa boğazına kadar saplandı. AFAD ve itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Teker, hastaneye kaldırıldı.


Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir yolu İnköy mevkisinde, kanalizasyon yenileme çalışmaları için kazı çalışması başlattı.
 
İş makinesiyle yapılan kazı sırasında toprak kayması oldu. Bu sırada kazı alanındaki işçilerden Yunus Teker, toprağa boğazına kadar battı.
 
Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Etrafındaki toprağın temizlendiği Teker, yaralı olarak kazı alanından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Teker, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.
 
 

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Kütahya Kanalizasyon göçük
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