Kanal İstanbul projesi ihalesi ne zaman? Kanal İstanbul projesi imar planları tamamlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir." dedi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Bakanı Karaismailoğlu açıklamasında son dakika açıklamasında, "Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim." dedi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ İHALESİ NE ZAMAN, PROJESİNİN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin ihale hazırlıklarının devam ettiğini duyurdu, ancak bir tarih verdi.

Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz aylarda “Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibariyle planlarımızı askıya çıkaracağız. 2021 yılı Kanal İstanbul’un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum” diyerek, 2021 yılının ilk yarısına işaret etti.

PROJENİN ÖZELLİKLERİ

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan "Yeni Şehir"'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak. Projenin maliyetinin 10 milyar doların üzerinde olabileceği belirtiliyor.

15 Ocak 2018 tarihinde projenin güzergâhı belli olmuştur. Ulaştırma Bakanlığı tarafından projenin Küçükçekmece Gölü, Sazlısu Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçeceği kamuoyuna duyurulmuştur.

KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHI, HANGİ İLÇELERDEN GEÇECEK?

Kanal İstanbul'un güzergahı Karadeniz kıyısındaki Karaburun'dan başlayacak, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar ve Esenyurt'tan geçip Marmara'ya Küçükçekmece'den bağlanacak