Kanal İstanbul ne zaman başlayacak, Kanal İstanbul ihalesi ne zaman? Kanal İstanbul son durum

Kanal İstanbul ne zaman yapılacak? Sorusu zaman zaman gündeme geliyor. Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul Projesi'nin temeli haziran sonunda atılacak. Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan açıklamadan sonra belli oldu. Peki, Kanal İstanbul ne zaman açılacak, ihalesi yapıldı mı, ne zaman? Kanal İstanbul'un güzergahı neresi? İşte konu hakkında detaylar…

Kanal İstanbul Projesi'nin temeli atılıyor. Kanal İstanbul'un temelinin haziran sonunda atılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yeni açıklamayla Kanal İstanbul temelinin ne zaman atılacağı belli oldu. Peki, Kanal İstanbul ne zaman başlayacak, Kanal İstanbul ihalesi ne zaman? Kanal İstanbul'un güzergahı neresi, maliyeti kaç TL? Kanal İstanbul son durum

KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar, varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul...Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır." ifadelerine yer vermişti Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih ise 26 Haziran olarak bildirildi.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI

Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m, suyun derinliği ise 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır. 453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m, suyun derinliği ise 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır. 453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

KANAL İSTANBUL PROJESİNİN AMACI

- İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,

- İstanbul Boğazı'nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve Boğaz güvenliğinin artırılması.

- İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması,

- Seyir emniyetinin sağlanması,

- Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması

- Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması

KANAL İSTANBUL İHALESİNİ KİM KAZANDI?

30 Haziran’da yapılan “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” ihalesini Rönesans Grup kazandı. 30 Haziran'da yapılan ve 8 milyar 393 milyon 65 bin 100 liralık bedelle sonuçlandı.

Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projeleri için 26 Mart 2020’de ihale yapıldı. Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayıldı. İhale için, Mukarnas Mimarlık 500 bin TL, Hasan Fehmi Şahin 550 bin TL, Safir Jeoteknik 507 bin TL, Altıparmak Mimarlık 408 bin TL teklif etti.

Kanal İstanbul’un ihalesi ise hala yapılmadı, 18 uygulama henüz askıya çıkmadı.