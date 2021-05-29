Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul maliyeti ne? Kanal İstanbul güzergahı haritası!

İstanbul'da Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul'un temelinin de haziran sonunda atılacağını açıkladı. Peki, Kanal İstanbul ne zaman açılacak? Kanal İstanbul kaç km? Kanal İstanbul maliyeti ne? Kanal İstanbul güzergahı haritası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul 'da Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde Kanal İstanbul projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KANAL İSTANBUL'UN TEMELİ NE ZAMAN ATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haziran ayının sonunda falan da Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var olacaklar. Varsın olsunlar. Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2 şehirle İstanbul bir başka olacak." dedi.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI HARİTASI!

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m’lik kısmı İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 3.189 m’lik kısmı İstanbul ili, Avcılar ilçesi sınırları içerisinde, yaklaşık 6.061 m’lik kısmı İstanbul ili, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 27.383 m’lik kısmı ise İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

Kanal İstanbul Projesinin güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışıldı. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri ve yerüstü su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelendi. Kanal İstanbul’dan dünya denizlerinde dolaşan en büyük konsept gemi olarak belirlenen boyu 275 metre, draftı maksimum 17 metre olan ve ortalama 145.000 tonluk tankerlerin geçişine imkân sağlayacak bir tip enkesit kullanılarak, koridorlar mukayese edilmiş ve Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlendi.

KANAL İSTANBUL NEDEN ÖNEMLİ?

Kanal İstanbul sitesinde yer alan bilgilere göre, yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 m olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğinde tonajlardaki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor.

Kanal İstanbul Projesi'nin amacı,

- İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin arttırılması,

- İstanbul Boğazı’nda öncelikle deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması ve - Boğaz güvenliğinin artırılması.

- İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliğinin sağlanması,

- Seyir emniyetinin sağlanması,

- Yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması

- Olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak, yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması.

KANAL İSTANBUL’UN TOPLAM MALİYETİ

Kanal inşaat maliyeti 75milyar TL olarak öngörülüyor.