Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan demiryolu çalışmalarıyla ilgili verdiği bilginin dışında, "Kanal İstanbul fiilen uygulama aşamasına gelmiştir. İlk somut adım Sazlıdere'dir. Diğer işleri de belli plan dahilinde sürdüreceğiz" açıklaması yapınca, Kanal İstanbul ihalesi ne zaman, yapıldı mı? Kanal İstanbul projesi son durum, proje ne zaman başlayacak? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

KANAL İSTANBUL İHALESİ NE ZAMAN OLACAK, İHALE YAPILDI MI?

30 Haziran’da yapılan “Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi” ihalesini Rönesans Grup kazandı. 30 Haziran'da yapılan ve 8 milyar 393 milyon 65 bin 100 liralık bedelle sonuçlandı.

Kanal İstanbul'un etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projeleri için 26 Mart 2020’de ihale yapıldı. Toplamda 5 firmanın katıldığı ihalede Artuklu Mimarlık'ın teklifi geçersiz sayıldı. İhale için, Mukarnas Mimarlık 500 bin TL, Hasan Fehmi Şahin 550 bin TL, Safir Jeoteknik 507 bin TL, Altıparmak Mimarlık 408 bin TL teklif etti.

Kanal İstanbul projesi için Mart 2020’de yapılan ihale 18 ay sonra sonuçlandı. Proje etki alanında kalan tarihi Odabaşı ve Dursunköy köprülerini taşıma işi, Mukarnas Mimarlık Şirketi’ne verildi.

TOKİ “Arnavutköy ilçesi, 1. Etap 540 konut ve 8 adet dükkân inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi”ni önceki gün gerçekleştirdi.

Kanal İstanbul’un ihalesi ise hala yapılmadı, 10’dan fazla uygulama henüz askıya çıkmadı.

"SAZLIDERE İLK SOMUT ADIM"

Başkan Erdoğan dün yapılan (8 Ekim 2021), Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Kanal İstanbul ile alakalı bir açıklama yaptı:

"Ülkemizin dış ticareti içinde deniz yolunun payını 4 kat artırdık. Bu yılın ilk 7 ayında deniz yolu ile yapılan dış ticaret 158 milyar doları buldu. Tersane sektöründe, yat imalatında da ülke olarak önemli bir yere geldik. Deniz taşımacılığında en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. İstanbul Boğazı'nın artan yolcu ve yük trafiğini taşıyamaz hale geldiği, kıyılarımızı sürekli tehdit altında olduğu gerçeği bizi böyle bir alternatif arayışına yöneltmiştir. Gereken hazırlıklar yapılmış ve nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü Kanal İstanbul'un ilk somut adımı. Bunu ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı- Kapıkule Demir yolu köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına programdaki plana göre başlayacağız."

"KANAL İSTANBUL ÇEVRECİ VE GEREKLİ OLAN BİR PROJE"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise, katıldığı A Haber canlı yayında, Kanal İstanbul'un çevreci ve ihtiyacımız olan bir proje olduğunu söyledi.

"4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşıyoruz. 4 saat uçuşta 1.6 milyar kişiye ulaşabiliyoruz. Tabii ki dünyada büyük gelişmeler var. Uzakdoğu'dan Uzakbatı'ya 710 milyar dolarlık ticaret var. Burada biz ne yapabiliriz? Onu düşünmemiz lazım. Dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton civarında. Bu hareketlere bir yön vermemiz lazım.

Boğaz'ın emniyet kapasitesi şu an 25 bin gemi geçmesine müsait. 2050'de bu sayısı 78 bine ulaşacak. Siz devlet olarak bir planlama yapmak zorundasınız. Bir geminin geçmesi 13-14 saati buluyor. Bu kadar gemi Bakırköy-Zeytinburnu açıklarında ne diye bekliyor? Bunlar daha da artacak. Marmara Denizi adeta bir gemi parkına dönüşecek. Bunların bir an önce Boğaz'dan geçmesi ve kazaların yaşanmaması için alternatif bir suyoluna ihtiyacımız var. Kanal İstanbul bir ihtiyaç. Gemiler çevre kirliliğine de neden oluyor.

Ulaştırma Şurası'nın sonuç bildirgesinde de Kanal İstanbul önemli bir yer aldı. Kanal İstanbul'u aslında yalnızca bir suyolu olarak düşünmemek lazım. Kanal İstanbul 2011'den beri gündemde olan bir proje. Hazırlıkları ona göre yapıldı. Projeler, planlar hepsi hazır. Tamamen çevreci bir proje olacak. Projeyi genel bütçeye yük olmadan çözeceğiz."