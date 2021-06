Kanal İstanbul için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönem başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul'da Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin gelişmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini ekliyoruz. Bugün Türkiye'nin kalkınmasında yeni bir dönem başlatıyoruz.

Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Ülkemize, milletimize, İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

İstanbul'dan günümüzde 45 bin gemi Boğaz'dan geçiyor. Şehir içinde sadece 54 iskelede 500 binlik insan trafiği sözkonusudur.

Her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Boğaz'dan geçen gemilerin boyları 50 metreden 350 metreye kadar yükseldi.

Bu şehir için ciddi bir risk anlamına geliyor. Çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizimizdeki doğal canlıların da yaşamları çok büyük yıkım yaşıyor.

Yaşı ilerlemiş İstanbulluların Boğaz'da haftalarca yanan gemi hafızalarındadır. Buradan Z kuşağına sesleniyoırum. Bu olan bitenler 19-20 yıldır olan bizler neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor.

Kabataş'ta dev bir svaş gemisinin karaya sürüklenmesinin yarattığı endişeyi unutmadık. Büyük gemilerin geçişi için Boğaz'ın kapatılmak zorunda olması ciddi soruna yol açıyor.

Yapılan projeksiyonlar, 2023'te buradan geçecek gemi sayısının 78 bine ulaşacağını gösteriyor. İstanbul'dan güvenli geçiş sayısı 25 bindir. Ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı alarm zillerini çalmaya başlayalı çok oldu. Marmara 'daki müsilaj sorunu... Nedir, bu durum diye, yandık diyoruz.

Kanal İstanbul projesi ile amacımız İstanbul'un can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Boğaz'daki sıkıntıların kaldırılması da bir başka amaç... Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz.

Bize sorulmadı diyorlar. Projenin tamamı bilime uygun yapıldı. Bize sorulmadı diyenlere buradan sesleniyorum. Kime sorulması gerektiyse ona soruldu. Yahu bu ülkede dikili ağacınız yok. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparken bugün nasıl çıldırıyorsanız, öyle çıldırdınız.

Marmaray'da önümüzü kesmeye çalıştınız, çıldırdınız ama yaptık. Osman Gazi'yi, Avrasya Tüneli'ni yaptık, önünü kesmeye çalıştınız. Sizi dinlesek bunlar yapılamayacaktı. Bizden önceki büyüklerimiz, 1.Köprü'yü yaptı, karşı çıktınız, FSM yapıldı karşı çıktınız. Sizi dinleseler bunlar olmayacaktı.

Kanal'ın uzunluğu tüm sevgili vatandaşlarıma sesleniyorum, 45 metre, taban genişliği minimum 275 metre. Derinliği küsüratı söylemiyorum 21 metre olarak belirlendi.

Bu tankerleri İstanbul'dan kazasız belasız geçirmek öyle kolay değil. Her an, her riski taşıyoruz. Geçişler 13 kat daha güvenli gerçekleşecek.

Kanal üzerinde 6 köprü inşa edilecek. Birincisinin temelini bugün atıyoruz. Kanal'ın üzerinden köprü ile geçiş öngörlüyor. Doğal gazdan elektriğe kadar pek çok tesisin altyapısı hazırlandı.

Kanal İstanbul, dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. ÇED raporlarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verebilir. Bunu da öğreneceksiniz.