Kanal İstanbul için tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini atacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren "rüyası" olduğunu belirttiği ve Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul, ilk köprünün temelinin atılmasıyla fiilen hayata geçirilmeye başlanacak.

Kanal İstanbul 'un ilk köprüsü için bugün temel atılıyor. Sazlıdere Barajı üzerine kurulan köprünün açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Hazırlık aşamasıyla birlikte yapımı 7 yıl sürecek proje Türkiye'yi dünyada bir üst lige taşıyacak

Kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmalarının 1.5 yıl, kanal inşaatının 5.5 yıl sürmesi, projenin tamamlanma süresinin 7 yıl olması öngörülüyor. İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

Avrupa Yakası'nda Karadeniz ile Marmara Denizi'nin arasına yapılacak, uzunluğu yaklaşık 45 kilometre olacak Kanal İstanbul, Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak.

YENİ BİR ULUSLARARASI SU YOLU

Kanal İstanbul ile "İstanbul Boğazı'nın tarihsel ve kültürel dokusunun korunması ve güvenliğinin artırılması", "deniz trafiğinden kaynaklanan yükün azaltılması", "Boğaz'ın trafik güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması", "yeni bir uluslararası deniz trafiğine açık bir su yolunun oluşturulması" ve "olası bir İstanbul depremi dikkate alınarak yatay mimariye dayalı depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturulması" amaçlanıyor.

İnşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörülen Kanal İstanbul için gerekli olan tesis ve yapılara ek proje bileşeni olarak 1 yat limanı, konteyner limanları, rekreasyon alanı ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor.

İNTERNET SİTESİ AÇILDI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesiyle ilgili merak edilenlerin yer aldığı "kanalistanbul. gov.tr" sitesinin yayına açıldığını duyurdu. Altun, "Yapım sürecini tüm şeffaflığıyla buradan takip edebilirsiniz" dedi