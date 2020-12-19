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Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerle ilgili incelemede yeni gelişme

AA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 13:37 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 13:37

İçişleri Bakanlığı, yapılan incelemede Kanal İstanbul aleyhindeki afişlerin toplatılması ve afişleri yapan şirketin, faturayı ve tahsil ettiği parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kültür AŞ'ye iade etmesiyle kamu zararının ortadan kalktığının belirlendiği gerekçesiyle konuyla ilgili soruşturmaya gerek görmedi.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Belediyenin  kurumsal kimliği ve kamu kaynağı kullanılarak bastırılan ve üzerinde Kanal  İstanbul Projesi aleyhinde ifadelerin yer aldığı afişlerin ilan panolarına  asılması üzerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan araştırma tamamlandı.
 
Mülkiye müfettişinin Bakanlığa sunduğu araştırma raporunda, İstanbul  Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ya Kanal Ya İstanbul, Kanal İstanbul'a kimin  ihtiyacı var, İstanbul'un mu yoksa kurdukları israf düzeni bozulanların mı? Ekrem  İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" yazılı afişlerin, 15 Ağustos  2020'den itibaren 28 ilçede panolara astırıldığı tespitine yer verildi.
 
Rapordaki tespitlerin arasında yüzde 98 hissesi İstanbul Büyükşehir  Belediyesine ait olan Kültür AŞ tarafından bu iş için KDV dahil 149 bin 845 lira  25 kuruş ödeme yapıldığı bilgisi de yer aldı.
 
"İdarenin bütünlüğü" ilkesine vurgu
Kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilerini mevzuata uygun kullanmaları  gerektiği ve eylemin, Anayasa'nın 123'üncü maddesinde yer alan "idarenin  bütünlüğü" ilkesine aykırı olduğu belirtilen raporda, "idari vesayet" yetkisi  çerçevesinde, merkezi idarenin bu tür aykırılıkları giderme hak ve yetkisinin  bulunduğu ve bu yetki kullanılarak İstanbul Valiliğince afişlerin toplatıldığı  kaydedildi.
 
Raporda, "beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini koruma" görev  ve yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı'na siyasi alanı ilgilendiren ve  devletin egemenlik yetkisiyle ilgili bir merkezi idare yatırımını belediyenin  kurumsal kimliği ve kamu kaynağını kullanarak karalama hakkı vermediği ifade  edildi.
 
"İdarenin bütünlüğü" ilkesine ve mevzuata aykırı biçimde yetki  kullanılarak söz konusu afişlerin asılması ve bu iş için kamu kaynaklarından  ödeme yapılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilen raporda, bu eylemin, aynı  zamanda kamu zararına yol açtığı bildirildi.
 
"Eylem tekrarlanmadı, kamu zararı giderildi"
Afişlerin, asıldıktan kısa bir süre sonra İstanbul Valiliği tarafından  toplatılmasıyla hukuka aykırı durumun ortadan kaldırıldığına işaret edilen  raporda, ilerleyen süreçte eylemin tekrarlanmaması, araştırma görevi sırasında  kesilen iade faturası ile bu iş için yapılan harcamanın Kültür AŞ'ye iade  edilmesi ve oluşan kamu zararının giderilmesi gerekçesiyle bu aşamada ön inceleme  yapmayı gerektiren konunun ortadan kalktığı kaydedildi.
 
Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel  Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Onur  Kara ve İştirakler Koordinasyon Müdürü Arda Karadağ hakkında ön inceleme  yapılmasına gerek olmadığı yönünde kanaatin oluştuğu belirtildi.
 
Mülkiye müfettişinin söz konusu raporunu değerlendiren İçişleri  Bakanlığı, İmamoğlu, Önbilgin, Kara ve Karadağ hakkındaki ihbar ve şikayetin  işleme konulmaması kararını aldı.

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Kanal İstanbul afiş İBB
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