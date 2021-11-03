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Kanal D’ye ödül yağdı!

03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:47 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:54

Türkiye’nin yıldızlarını buluşturan BHT Moon Life Ödülleri önceki akşam Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel’de gerçekleşti. İş, sanat, spor, siyaset, magazin ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren törende çok sayıda ödül sahiplerini buldu.


Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri’nde Kanal D, geceden dört ödülle ayrıldı.” En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri” ödülünü Merve Dinçkol alırken, “En İyi Komedi Programı” ödülüne ise “Çok Güzel Hareketler 2” layık görüldü.

Ödülü program ekibi adına  Tuğba Yılmaz ve Evliya Aykan aldı. Ayrıca, “En İyi Magazin Programı” ödülünün sahibi de Magazin D oldu. Ödülü, programın sunucusu Tara de Vries  alırken,  “En İyi Magazin Habercisi” ödülüne ise Magazin D programı Haber Müdürü Asiye Acar layık görüldü.

 

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