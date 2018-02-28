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Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 28 Şubat Çarşamba

28 Şubat 2018 Çarşamba - 11:20 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 11:20

28 Şubat Çarşamba gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı canlı haber bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Haber dünyasının tüm gündem gelişmelerini ekranlarınız karşısından ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Meryem” adlı dizi final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.


Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Gündemi meşgul eden tüm gelişmeleri ekranlarınız karşısından tarafsız ve objektif şekilde takip edebilirsiniz. Ardından saat 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Tekrar bölümü ile ekranlara gelen dizi, heyecan dolu anlar yaşamanızı sağlayacak.
 
 
10:30’da “Magazin D” adlı renkli ve eğlence dolu program ile karşılaşacaksınız. Magazin gündemini meşgul eden tüm gelişmeleri, ayrıntıları ile ekranlarınız karşısından öğrenebilirsiniz. Ünlülerin renkli yaşamı, sahne aldıkları mekanlar ve kameralara yakalandıkları anlar birbirinden farklı VTR’ler aracılığı ile karşınıza çıkıyor. 
 
12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı renkli program ile gün ortası başlıyor. Camianın önde gelen 5 ismi, hafta içi her gün bu programda hayatlarını gözler önüne seriyor. 14:45’de ise Hıçkırık” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Heyecan dolu diziyi, çayınızı yudumlarken seyredebilir ve sevdiklerinizle birlikte mükemmel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.
 
16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Sevilen diziyi, hafta iç her gün aynı saatte Kanal D ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı akşam bülteni karşınıza çıkıyor. Gündemi meşgul eden tüm konuları, güncel haberler aracılığı ile ekranlarınızdan seyredebileceksiniz.
 
Akşam kuşağında sevilen dizi ve filmler eşliğinde heyecan dolu anlar yaşayabileceksiniz.  20:00’da “Meryem” adlı dizinin final bölümü sizlerle olacak. Final bölümünde, Meryem ile Savaş’ın uzun uğraşlar neticesinde kavuştukları mutluluğa tanıklık edebileceksiniz.  Dizinin bitiminden hemen sonra saat 23:15’de “Kızlarım İçin” adlı dizinin final bölümü yayında bulunuyor. Bu final bölümünde, Sumru ile Egemen’in evlilik yolunda attıkları ilk adım ekranlara getirilecek. 01:45’de “Örümcek İstilası” adlı yabancı sinema filmi yayına başlıyor. Geceleri sinema keyfi yapmayı seviyorsanız bu film kaçmaz! 04:00’da ise “Küçük Ağa” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınızda yerini alıyor. 

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