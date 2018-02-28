Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 28 Şubat Çarşamba

28 Şubat Çarşamba gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı canlı haber bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Haber dünyasının tüm gündem gelişmelerini ekranlarınız karşısından ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Meryem” adlı dizi final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

