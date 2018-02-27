Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 27 Şubat Salı

27 Şubat Salı gününe ait olan Kanal D yayın akışı bugün 06:45’te Kanal D Günaydın Türkiye ile başlangıç yapacak. Ardından sevilen dizi Hıçkırık tekrar bölümü ile ekranlara gelecek. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz…

