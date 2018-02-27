Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 27 Şubat Salı

Kanal D’de ilk olarak 06:45’te Murat Güloğlu’nun sunumuyla Kanal D ile Günaydın Türkiye programı ekranlara gelecek. Gündemin öne çıkan başlıkları, sıcak haberler izleyici ile buluşacak. Haberlerin ardından Kanal D’nin sevilen dizisi Hıçkırık tekrar bölümü ile saat 09:15’te başlayacak.
10:30’da Magazin D programında ünlülere ait haberler, magazin dünyasındaki son gelişmeler yer alacak. Hafta içi programlarının vazgeçilmezi Sosyetik Ev Kadınları ise saat 12:45’te başlayacak. Programda cemiyet hayatının ünlü isimlerinin günlük hayatları ekranda olacak. Neslihan Kozanoğlu, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz, Elif Sağlamyürek ve Ezgi Dargı yer alacağı programda yaşanan hayatlar tüm gerçeklikleri ile seyirciyle paylaşılacak.
14:45’te Hıçkırık dizisinin 42. bölümü başlayacak. Dizide Nalan ve Kenan, tüm zorluklara rağmen mutlu mesut yaşamaya devam ediyor. Perihan oğlu Engin’e başka, Hayat’a ise başka konuşmaya devam eder. Onları ayırmak için elinden geleni yapar. Gonca ise modelliğe adım atarak bilmediği sularda yüzmeye başlar. 16:00’da Arka Sokaklar dizisinin tekrar bölümü başlayacak. Son bölümü kaçıranlar dizinin tekrarını izleyebilirler.
18:45’te Ahmet Hakan’ın sunumuyla Kanal D Haber ekrana gelecek. Gündemin öne çıkan başlıkları, son yaşanan olaylar izleyici ile buluşacak. Siyasetten ekonomiye, sağlıktan yaşama kadar birçok konuya yer verilecek. Saat 20:00’da Mandıra Filozofu adlı dizi başlayacak. Dizide; Mustafa Ali’nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla’nın Çökertme köyü yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya götürür. Cavit ise zengin bir iş adamıdır ve köye otel yapmak için gelir. Ancak köye gelen Cavit’in hayatı, Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.
22.00’da Yusuf Yusuf adlı yerli sinema filmi başlayacak. Hemen ardından 01:15’te yeni bir sinema filmi ekranlarda olacak. 02:40’ta ‘Müzik Arası’ adlı program ile farklı sanatçıların müziklerine yer verilecek. Saat 04.00’da ise sevilen dizi Küçük Ağa’nın tekrar bölümü yayınlanacak.