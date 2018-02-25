Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 25 Şubat Pazar

25 Şubat Pazar gününe ait olan Kanal D yayın akışı sabah, 06:00’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı eğlenceli ve renkli çocuk programı ile güne güzel bir başlangıç yapıyor. Keyifli programı, her hafta sonu sabahı çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

