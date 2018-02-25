Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 25 Şubat Pazar

Sabah saat 06:00’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı neşe dol çocuk programı ile güne merhaba diyecek. Çocukların keyifli programını her hafta ekranlarınıza geliyor. Ardından 06:45’de “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Dizinin son bölümünü izleyemediyseniz, sabahın ilk saatlerinde bu tekrarını mutlaka değerlendirmelisiniz. Ardından 09:45’de “Magazin D Pazar” adlı magazin programı sizlerle. Magazin dünyasına özgü gelişmeleri, ünlü camiasında neler olup bittiğini merak ediyorsanız bu hafta sonuna özel yayına geçen magazin programını sakın kaçırmayın.
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza gelecek. Gün ortanızı renkli kılan program; sağlıktan, yaşama, ekonomiden siyasete, tarihten genel kültüre kadar akla gelebilecek pek çok geniş içeriği ile bilgi dolu vakitler geçirmenize yardım edecek. Değerli konukların katılımı ile sohbet havasında geçen programı, hafta sonu her gün aynı saatte ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.
Ardından 14:00’da “Sahrapla Anadolu Lezzetleri” adlı yemek programının yeni bölümü başlıyor. Birbirinden enfes lezzetleri, püf noktaları ile bu renkli yayına görebileceksiniz. 15:00’da ise “Gülizar” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Dizinin son bölümünde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu tekrarı sakın kaçırmayın!
18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı bülten ile akşam haberleri ekranlara dahil olacak. Siyaset, sağlık, ekonomi, hava durumu, spor ve yaşam gibi daha pek çok alandaki geniş içeriğe sahip bomba gibi haberleri ekranlarınızdan tek tek anlık olarak öğrenebilirsiniz. Haberin nabzını yoklayan tüm gündem gelişmelerini ve son dakika olaylarını ilgi çekici başlıklardan kolayca analiz edebileceksiniz. 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Heyecan ve eğlence dolu yeni bölümü ailenizle birlikte seyrederek güzel bir akşam geçirebilirsiniz.
23:45’de “Aşk Sana Benzer” adlı filmin tekrar bölümü ekranlarınızda olacak. Gece kuşağında ise fenomen dizilerin ve filmlerin tekrarları yayına başlıyor. 02:00’da “Gülizar” adlı yerli dizinin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. 04:30’da “5N1K” adlı programın, 05:15’de ise “Küçük Ağa” adlı dizimim tekrar bölümü sizlerle olacak.