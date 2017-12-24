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Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 24 Aralık Pazar

24 Aralık 2017 Pazar - 11:08 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 11:08

24 Aralık Pazar günü Kanal D yayın akışı sabah 05:15’de çocukların sevilen eğlenceli yayını “Kanal D Çocuk Kulübü” ekranlarınıza gelecek. Masum ve eğlence dolu kesitleriyle ekranları renklendiren programı, hafta sonu sabah çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı eğlenceli aile dizinin yeni bölümü sizlerle… Bu haftaki yeni bölümde yine aileyi pek çok gelişme bekliyor. Seyrederken bazen hüzünlenebilir bazen de komik sahneler karşısında eğlenebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.


Sabah ilk olarak “ Kanal D Çocuk Kulübü” adlı sevilen eğlence dolu program ile karşılaşacaksınız. Çocukların vazgeçilmezi olan program bittikten sonra da 05:45’de “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza girecek. Aile dizisinin tekrar bölümü ile eğlenceli ve keyifli bir sabaha uyanabilirsiniz.
 
 
08:45’de “Sahrap’la Lezzetli Sofralar” adlı enfes lezzetlerin hazırlandığı yemek programı yayına dahil oluyor. Birbirinden güzel yemeklerin pişirildiği programda, yapılan tariflere dair ince ipuçları da edinebileceksiniz. Saatler 09:45’i gösterdiğinde “Magazin D Pazar” adlı keyifli anlar geçirmenizi mümkün kılan magazin programı sizlerle. Magazin dünyasına ait tüm sıcak ve güncel gelişmeler ayrıntılarıyla ekranlarınızı süsleyecek. Bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz tüm magazin gelişmeleri için bu eğlence dolu programı mutlaka takipte kalın.  
 
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ile renkli bir gün ortasına giriş yapabileceksiniz. Değerli konukların katılımıyla hoş sohbet havasında geçen programda yine siyasetten magazine, aktüelden sağlığa kadar uzanan geniş bir içerik sunulacak. 14:15’de “Dostlar Mahallesi” adlı sıcak mahalle dizisinin tekrar bölümü yayında oluyor. Ekranlara yeni giren dizinin son bölümünü gün ortanızda kahvenizi yudumlarken seyredebilirsiniz.
 
16:30’da “TEGV Özel Yayını” tekrar bölümüyle ekranlarınızda. Daha sonra saatler 18:45’i gösterdiğinde “Kanal D Haber Hafta Sonu” canlı yayına geçiyor. Haber dünyasına ait tüm sıcak ve güncel gelişmeleri detaylarıyla ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz.  20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yeni bölümü sevenleriyle buluşuyor. Sürpriz gelişmeleriyle tüm sevenlerini hayrete düşüren bir bölüm ekranlara gelecek. 
 
Ardından 23:45’de “Dostlar Mahallesi” adlı dizinin tekrarı karşınıza çıkacak. Saatler 02:30’u gösterdiğinde de “Pazarları Hiç Sevmem” adlı sinema filmiyle karşı karşıya kalacaksınız. 04:00’da “5N1K” adlı programın, 04:40’da ise “Kızlarım İçin” adlı dizinin tekrarı bir kez daha yayın akışında yerini alıyor. 

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