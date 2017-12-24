Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 24 Aralık Pazar

Sabah ilk olarak “ Kanal D Çocuk Kulübü” adlı sevilen eğlence dolu program ile karşılaşacaksınız. Çocukların vazgeçilmezi olan program bittikten sonra da 05:45’de “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlarınıza girecek. Aile dizisinin tekrar bölümü ile eğlenceli ve keyifli bir sabaha uyanabilirsiniz.
08:45’de “Sahrap’la Lezzetli Sofralar” adlı enfes lezzetlerin hazırlandığı yemek programı yayına dahil oluyor. Birbirinden güzel yemeklerin pişirildiği programda, yapılan tariflere dair ince ipuçları da edinebileceksiniz. Saatler 09:45’i gösterdiğinde “Magazin D Pazar” adlı keyifli anlar geçirmenizi mümkün kılan magazin programı sizlerle. Magazin dünyasına ait tüm sıcak ve güncel gelişmeler ayrıntılarıyla ekranlarınızı süsleyecek. Bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz tüm magazin gelişmeleri için bu eğlence dolu programı mutlaka takipte kalın.
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ile renkli bir gün ortasına giriş yapabileceksiniz. Değerli konukların katılımıyla hoş sohbet havasında geçen programda yine siyasetten magazine, aktüelden sağlığa kadar uzanan geniş bir içerik sunulacak. 14:15’de “Dostlar Mahallesi” adlı sıcak mahalle dizisinin tekrar bölümü yayında oluyor. Ekranlara yeni giren dizinin son bölümünü gün ortanızda kahvenizi yudumlarken seyredebilirsiniz.
16:30’da “TEGV Özel Yayını” tekrar bölümüyle ekranlarınızda. Daha sonra saatler 18:45’i gösterdiğinde “Kanal D Haber Hafta Sonu” canlı yayına geçiyor. Haber dünyasına ait tüm sıcak ve güncel gelişmeleri detaylarıyla ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz. 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yeni bölümü sevenleriyle buluşuyor. Sürpriz gelişmeleriyle tüm sevenlerini hayrete düşüren bir bölüm ekranlara gelecek.
Ardından 23:45’de “Dostlar Mahallesi” adlı dizinin tekrarı karşınıza çıkacak. Saatler 02:30’u gösterdiğinde de “Pazarları Hiç Sevmem” adlı sinema filmiyle karşı karşıya kalacaksınız. 04:00’da “5N1K” adlı programın, 04:40’da ise “Kızlarım İçin” adlı dizinin tekrarı bir kez daha yayın akışında yerini alıyor.