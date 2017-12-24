Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 24 Aralık Pazar

24 Aralık Pazar günü Kanal D yayın akışı sabah 05:15’de çocukların sevilen eğlenceli yayını “Kanal D Çocuk Kulübü” ekranlarınıza gelecek. Masum ve eğlence dolu kesitleriyle ekranları renklendiren programı, hafta sonu sabah çocuklarınızla birlikte seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı eğlenceli aile dizinin yeni bölümü sizlerle… Bu haftaki yeni bölümde yine aileyi pek çok gelişme bekliyor. Seyrederken bazen hüzünlenebilir bazen de komik sahneler karşısında eğlenebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

