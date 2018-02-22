Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 22 Şubat Perşembe

22 Şubat Perşembe gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah haberleri ile güne merhaba diyecek. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler ve olaylar ekranlarınıza bir bir aktarılıyor. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Vatanım Sensin” adlı sürükleyici dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah ilk olarak “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ekranlara merhaba diyecek. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar daha akla gelebilecek pek çok konudaki bilgi için bülteni takipte kalabilirsiniz. 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizi nin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Dizinin yeni bölümlerini takip edemiyorsanız, hafta içi her gün aynı saatte başlayan tekrar bölümlerini değerlendirebilirsiniz.

10:30’da “Magazin D” adlı renkli ve eğlence dolu magazin programı yayın akışında oluyor. Magazin programını izlerken gündeme dair tüm merak edilen gelişmeleri ve olayları öğrenme şansı elde edeceksiniz. Ünlülerin gizemli hayatlarından kameralara yakalandıkları anlara kadar tüm merak ettiğiniz gelişmeler, renkli VTR’ler ile ekranlarınızda!

12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı renkli program yayına başlıyor. hafta içi her gün aynı saatte ekranlardaki yerini alan programda, 5 farklı kadın kendi hayat hikayelerini gözler önüne seriyor. Ayrıca camianın sayılı kişilerinden olan bu ünlü kadınlar arasında bazen tartışmalar da geçebiliyor.

14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yepyeni bölümü yayına dahil olacak. Sevilen diziyi izlerken hem güzel vakitler geçirebilir hem de gününüzü daha renkli ve keyifli hale getirebilirsiniz. Ardından 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçecek. Sevilen iki diziyi izleyerek sürükleyici bir gün ortası geçirebilirsiniz.

18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı akşam bülteni yayın akışına geçiyor. Gündemi yakından ilgilendiren tüm gelişmeler ve olaylar, akşam haberleriyle karşınıza çıkacak. Siyasetten sağlığa, yaşamdan spora, piyasadan ekonomiye kadar akla gelebilecek her türlü konu alanına ait gelişmeyi ekranlarınızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.