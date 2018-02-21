Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 21 Şubat Çarşamba

21 Şubat Çarşamba gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah haberleri ile ekranlardaki yerini alıyor. Haberin nabzını yoklayan tüm sıcak gelişmeleri ve anlık olayları her sabah Kanal D ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Meryem” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara dahil olacak. Sürükleyici kareleri ile tüm hayranlarını mutlu eden bölümü izleyerek pek çok yaşanan olaylara tanıklık edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

