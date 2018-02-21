Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 21 Şubat Çarşamba

Sabah saat 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni sizlerle olacak.Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye, piyasadan spora kadar aklınıza gelebilecek pek çok güncel gelişmeyi ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. Ardından saat 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü yayına başlayacak. Hafta içi her gün ekranlara gelen diziyi, sabah kahvaltınızı ederken izleyebilirsiniz.
10:30’da “Magazin D” adlı birbirinden renkli VTR’lerle zenginleştirilmiş renkli magazin programı ekranlara geliyor. Magazin dünyasının kalbini attıran en bomba haberleri bu yayından seyredebilirsiniz. 12:45’de 5 ayrı ünlü kadının yarıştığı “Sosyetik Ev Kadınları” adlı gündüz kuşağı programı ekranlarınıza gelecek. Yepyeni bölümü ile hafta içi her gün karşınıza çıkan yayında, her gün birbirinden farklı yaşanan olayla şahit olabileceksiniz.
14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümü yayın akışına geçiyor. Dizinin yeni bölümlerini hafta içi her gün ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Hemen ardından da 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı sevilen diğer dizi tekrarı ile ekranlara geçiyor.. Gündüz kuşağının sevilen dizilerini her gün ekranlarınızdan seyrederek keyif dolu anlar geçirebilirsiniz. 18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı haber bülteni yayında olacak. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeleri akşam bülteninden tek tek ayrıntılı şekilde takip edebilirsiniz.
20:00’da “Meryem” adlı dizinin nefes kesen heyecan dolu yeni bölümü Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Gece kuşağında ise sevilen diziler bir kez daha tekrar bölümü ile karşınıza çıkıyor. Bazen keyifli anlar sunan bazen de heyecanı doruklara çıkaran sürükleyici bir bölüm sizlerle olacak. Ardından 23:30’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrar bölümüne rastlayabilirsiniz. 01:45’de “Çocuklar Duymasın”, 04:00’da ise “Geniş Aile” adlı iki dizinin tekrarını seyredebileceksiniz.