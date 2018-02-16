Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 16 Şubat Cuma

16 Şubat Cuma gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı sabah bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar uzanan pek çok gelişme sizlerle olacak. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı polisiye dizinin nefes kesen yeni bölümü sevenleriyle buluşuyor. Sevilen dizinin, nefes kesen bölümünü seyrederken renkli ve heyecan dolu bir cuma akşamı geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Sabah ilk olarak “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni sizlerle oluyor. Haberin nabzını tutan gelişmeleri ve yaşanmış olaylar ayrıntıları ile karşınıza çıkacak. Gündeme özgü neler olduğunu merak ediyorsanız saat 06:45’de başlayan sabah bültenini sakın kaçırmayın. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü yayına başlayacak. Sevilen dizinin yeni bölümlerini takip edemiyorsanız bu tekrarlarını mutlaka değerlendirmelisiniz. 10:30’da “Magazin D” adlı canlı magazin programı sizlerle olacak. Ünlü camiasında neler olup bittiğini merak mı ediyorsunuz? O halde hafta içi her gün Kanal D ekranlarında başlayan magazin programını mutlaka takip edin. Ünlülerin hayatlarını ve birbirinden komik anlarını renkli VTR’ler sayesinde magazin programından öğrenebileceksiniz.

12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı renkli yarışma programı ekranlara merhaba diyecek. Camianın sosyetik 5 ünlü kadını, birbirinden ilginç hayatlarını gözler önüne seriyor. Bu bölümde yine farklı olaylara tanıklık edebilecek, çoğu kez yaşananlara hayret edeceksiniz. 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünü hafta içi her gün ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.

Ardından 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü yayına başlayacak. Polisiye dizinin tekrar bölümünü takip ederek gün ortanızı heyecanlı ve dinamik hale getirebilirsiniz. 18:45’de “AHmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı canlı haber bülteni ekranlara dahil olacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve son dakika olaylarını çarpıcı ve özetleyici konu başlıklarından analiz edebileceksiniz.

20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin yeni bölümü ile akşam kuşağı başlıyor. Dizinin yeni bölümünde, yine birbirinden renkli ve heyecanlı anlar yaşanacak. Sokaklarda meydana gelen pek çok faili meçhul kayıp ve cinayet olayı, ekibin güçlü planları ile kolayca adaletin kollarına bırakılıyor.