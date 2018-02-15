Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 15 Şubat Perşembe

15 Şubat Perşembe gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı haber bülteni ile ekranlara yansıyacak. Bülteni izlerken; siyasetten sağlığa, ekonomiden yaşama, piyasadan hava durumuna kadar uzanan pek çok konuda bilgi sahibi olabileceksiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Vatanım Sensin” adlı dizinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Dizinin nefes kesen bir bölümü daha sizlerle! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı ana haber bültenini seyredebileceksiniz. Haberin nabzını tutan tüm anlık gelişmeler ve olaylar ayrıntılı şekilde ekranlarınıza dahil oluyor. Ardından 09:15’de “Hıçkırık” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. Sevilen dizinin tekrarını izleyerek keyifli bir sabah a başlangıç yapabilirsiniz.

10:30’da “Magazin D” adlı renkli magazin programı ile yayın akışı devam ediyor. Magazin dünyasına özgü tüm şaşırtıcı gelişmeler ekranlardaki yerini alıyor. Ünlülerin hayatına özgü tüm renkli ve komik anları bu programda izleyebilme imkanı bulacaksınız. Ardından saat 12:45’de “Sosyetik Ev Kadınları” adlı program ile gün ortası başlıyor. Hafta içi her gün aynı saatte ekranlar karşısına geçen yayında, cemiyet hayatının en ünlü 5 siması hayatlarını gözler önüne seriyor.

Saat 14:45’de “Hıçkırık” adlı dizinin yeni bölümünü izleyebileceksiniz. Heyecan dolu sürükleyici diziyi, hafta içi her gün aynı saatte ekranlarınızdan izleyerek keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Ardından 16:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü karşınıza çıkıyor. Polisiye diziyi izlerken hem keyifli anlar yaşayabilecek de gün ortanızı daha heyecanlı ve hareketli hale getirebileceksiniz.

18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı canlı haber bültenini izleyebileceksiniz. Haber dünyasına özgü tüm yaşanmış olaylar ve gelişmeler yayına geliyor. Gündemin sıcak gelişmelerini ve anlık olaylarını bir bir Kanal D ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Ardından 20:00’da “Vatanım Sensin” adlı dizinin yepyeni bölümü ile karşılaşabileceksiniz.

Dizinin yeni bölümünde, Azize ile Cevdet’in mutluluğuna tanıklık edebileceksiniz. Azize’nin bebeğini bularak Cevdet’e götürmesi ikisine de heyecan ve mutluluk dolu anlar yaşatıyor. Mustafa Kemal Paşa’nın Batı Cephesi’ne gelirken diğer yandan da Türk ordusunu ilgilendiren yenilgi tüm olayları karıştırıyor.