Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 11 Şubat Pazar

11 Şubat Pazar gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:30’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı sevilen fenomen çocuk programının tekrar bölümü ile ekranlarda başlangıç yapıyor. Eğlenceli bir sabaha merhaba demek istiyorsanız sakın kaçırmayın. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara merhaba diyecek. Sevilen sıcak aile dizisini seyrederken hem pazar akşamınızı renklendirebilecek hem de keyifli anların tadını çıkartabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

