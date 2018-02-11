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Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 11 Şubat Pazar

11 Şubat 2018 Pazar - 10:58 | Son Güncelleme : 11 02 2018 - 10:58

11 Şubat Pazar gününe ait Kanal D yayın akışı, sabah 06:30’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı sevilen fenomen çocuk programının tekrar bölümü ile ekranlarda başlangıç yapıyor. Eğlenceli bir sabaha merhaba demek istiyorsanız sakın kaçırmayın. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara merhaba diyecek. Sevilen sıcak aile dizisini seyrederken hem pazar akşamınızı renklendirebilecek hem de keyifli anların tadını çıkartabileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.


Sabah 06:30’da “Kanal D Çocuk Kulübü”  adlı programın tekrar bölümü sizlerle olacak. Sabah keyifli anlar  yaşamak istiyorsanız hemen Kanal D ekranlarınızın karşısına geçin ve heyecan dolu anlara tanıklık edin. 07:15’de “Kızlarım İçin” adlı dzinin tekrar bölümü yayın akışında yerini alıyor. Sn bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız bu tekrar bölümü mutlaka değerlendirin.
 
Saatler 09:45’e geldiğinde, “Magazin D Pazar” adlı keyifli program ekranlarınıza dahil oluyor. Magazin dünyasına özgü tüm gelişmeler bir bir detaylı ve çarpıcı başlıklarla magazin severlere sunuluyor. 13:15’de “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ile karşılaşabileceksiniz. Değerli konukların katılımı ile sohbet havasında geçen yayın; siyasetten sağlığa, genel kültürden spora kadar aklınıza gelebilecek pek çok geniş içeriği ile gün ortanızı renklendirmeyi başarıyor. 
14:00’da “Gülizar” adlı dizinin heyecanlı anlar yaşatan son bölümünü bir kez daha seyredebileceksiniz. Hemen ardından 16:15’de yeni sezonunun yeni dizisi olan “Siyah  Beyaz Aşk” tekrar bölümü ile ekranlarınıza geçiyor. Saatler 18:45’e geldiğinde de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı haber bülteni sizlerle oluyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve son dakika haberlerini akşam bülteninden öğrenme imkanı elde edeceksiniz. 
 
20:00’da “Çocuklar Duymasın” adlı aile dizisinin yepyeni bölümü ekranlarınıza geçiyor. Sevilen diziyi ailenizle birlikte seyrederek mükemmel bir pazar akşamı geçirebilirsiniz. Bazen hüzünlenecek bazen de komedi dolu anların keyfini sürdürebileceksiniz. Gece kuşağı da yine hareketli ve keyif dolu geçecek. 00:15’de Dabbe: Zehr-i Cin” adlı korku filmi ile nefes kesen ürkütücü anlar yaşayabilecekseniz. 02:45’de 5N1K” adlı güncel programı izleyebileceksiniz. Ardından 03:40’da “Klip Arası” adlı müzik programı, 04:15’de  ise “Gülizar” adlı dizinin tekrarı yayın akışında yerini alıyor. 

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