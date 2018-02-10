Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 10 Şubat Cumartesi

10 Şubat Cuma gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:10’de “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı renkli ve keyif dolu çocuk programını ile güzel bir hafta sonuna dahil olacak. Çocukların eğlenceli programını siz de kendi çocuklarınızla birlikte seyrederek keyif dolu anlara başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda! Sevilen dizi yine yepyeni bölümü ile tüm hayranlarını ekranları başına bağlıyor. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

