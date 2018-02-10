Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 10 Şubat Cumartesi

Sabah 06:10’da “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı çocuk programı sizlerle olacak. Ardından 07:15’de “Çocuklar Duymasın” adlı sevilen dizinin tekrar bölümü ekranlara geliyor. Sevilen aile dizisini hafta sonu sabahı izleyerek güzel anlar geçirebilirsiniz. Ardından 09:45’de “Magazin D Cumartesi” adlı magazin programının yeni bölümü ekranlarınıza geçecek. Birbirinden renkli magazin haberleri karşısında hem eğlenceli anların tadını çıkartabilir hem de hafta sonu sabahınızı renkli kılabilirsiniz. Ünlülerin hayatlarına özgü gelişmelerden eserlerine ve hatta sahne aldıkları, kameralara yakalandıklı mekanlara kadar pek çok gelişme ekranlarınızda olacak.
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı yayın akışına başlıyor. Her hafta sonu yayına geçen renkli program, değerli konukların katılımı ile yine heyecan dolu geçecek. Sağlık, ekonomi, tarih, piyasa, magazin, genel kültür ve spor gibi daha pek çok geniş içeriğe sahip olan yayını gün ortasında kahvenizi yudumlarken izleyebilirsiniz.
Saat 14:00’a geldiğinde, “Kızlarım İçin” adlı dram ağırlıklı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Ardından 16:15’de “Meryem” adlı dizinin tekrarı başlıyor. Gün ortasında sevilen dizilerin tekrarlarını seyrederek mükemmel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz.
18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı bülten ile akşam haberleri yayına geçiyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler, renkli olaylar tek tek ekranlarınıza yansıtılacak. Sağlıktan yaşama, ekonomiden siyasete, spordan hava durumuna kadar daha pek çok içeriğe sahip bülteni seyrederek gündeme dair tüm merak ettiğiniz konuya detaylı cevap bulabilirsiniz.
20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda! Sevilen diziyi ailece izleyerek hem keyifli hem de sürükleyici anlar yaşayabilirsiniz. 23:30’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor. 02:30’da “Zodyak Kıyametin İşaretleri” adlı sinema ile heyecan dolu anlara tanıklık edebileceksiniz. 04:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel programın tekrarı başlıyor. Ardından saat 04:45’de “Hıçkırık” adlı dizi, 05:30’da ise “Müzik Arası” adlı program ekranlarınıza dahil oluyor.