Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 10 Mart Cumartesi

10 Mart Cumartesi gününe ait olan Kanal D yayın akışı, sabah 06:45’de “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı renkli ve keyif dolu çocuk programı ile ekranlar karşısına çıkıyor. Eğlence dolu anlar yaşamanızı mümkün kılan programı çocuklarınızla birlikte keyif içinde seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına geçiyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlerken birbirinden heyecanlı ve renkli anlara tanıklık edebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

