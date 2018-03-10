Kanal D yayın akışında bugün neler var? - 10 Mart Cumartesi

Sabah 06:45’de “Kanal D Çocuk Kulübü” adlı renkli program ile yayın akışı başlıyor. Çocukların masum eğlencesi olan bu programı her hafta sonu Kanal D ekranlarınız karşısından izleyebileceksiniz. Ardından 08:00’da “Macera Avcıları Hindistan’da” adlı sinema filmi yayın akışına yansıyor. Hafta sonu sabahı sinema keyfi yapmayı tercih ediyorsanız bu renkli film kaçmaz. 09:45’de “Magazin D Cumartesi” adlı keyifli ve renkli magazin programı sizlerle. Magazin gündemine özgü tüm sıcak gelişmeleri ve yaşanmış olayları bu hafta sonuna özel magazin programında görebileceksiniz.
13:00’da “Şule ile Vitrindekiler” adlı güncel yaşam programı ekranlar karşısına çıkıyor. Değerli konukların katılımı ile daha renkli hale dönüşen yayın, sohbet havasında geçse de siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar uzanan pek çok farklı gelişmeleri ele alıyor. 14:00’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Sevilen dizinin son bölümünde neler olduğunu merak ediyorsanız bu hafta sonuna özel olarak yayınlanan tekrar bölümü sakın kaçırmayın.
16:15’de “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümü sevenleri ile buluşacak. Renkli dizi, eğlence dolu kesitleri ile tüm hayranlarını ekranları başına çekecek. 18:45’de “Kanal D Haber Hafta Sonu” adlı canlı akşam bülteni yayın akışına başlıyor. Haber dünyasını ilgilendiren tüm konu alanlarına özgü gelişmeler detayları ile ekranlara getiriliyor. Sağlık, yaşam, ekonomi, piyasa, emlak, hava durumu ve spor gibi daha akla gelebilecek pek çok konu alanına özgü gelişmeleri bu akşam bülteninden çarpıcı konu başlıkları sayesinde öğrenebileceksiniz.
20:00’da “Gülizar” adlı dizinin yepyeni bölümünü izleyebilirsiniz. Sevilen fenomen dizi, hayranlarına yine heyecan ve keyif dolu anlar yaşatacak. 01:45’de “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Ardından 23:45’de “Sağ Salim 2” adlı sinema filminin, 04:30’da ise “Küçük Ağa” adlı dizinin tekrar bölümüne rastlayabileceksiniz.